Οι 26 τελικοί του Ελληνικού ποδοσφαίρου

Για δεκαετίες ολάκερες κυριαρχούσε, και όχι άδικα, η αίσθηση πως το ποδόσφαιρο ήταν ο φτωχός συγγενής του Ελληνικού Αθλητισμού.

Η ΕΠΟ ήταν πάντα η δύσμοιρη και κακότυχη ομοσπονδία, σε αντίθεση με τις επιτυχημένες του μπάσκετ, του πόλο, του βόλεϊ, του στίβου κλπ.

Κριτήριο ήταν πάντα τα τρόπαια που έχουν κερδηθεί, είτε από εθνικές ομάδες είτε από συλλόγους. Για κάθε ένα ευρωμπάσκετ ή μετάλλιο στο βόλεϊ και στο πόλο, το ποδόσφαιρο είχε να αντιπαρατάξει τη χαμένη πρόκριση στο Μουντιάλ του ’70. Για κάθε μία ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού, ο αντίλογος ήταν το Γουέμπλεϊ κ.ο.κ.

Θα πει κανείς πως τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά, το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ, το Τσάμπιονς Λιγκ δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο τσουβάλι και δίκιο θα έχει.

Ομως έστω κι έτσι το Ελληνικό ποδόσφαιρο έχει να περηφανεύεται κάποιες πολύ μεγάλες επιτυχίες.

Με κορωνίδα όλων το έπος της Πορτογαλίας το 2004, μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία στον Ελληνικό Αθλητισμό. Ήρθε και η πρώτη ευρωκούπα ομάδας, του Ολυμπιακού στην Αγιασοφιά (επίτευγμα που σαφώς μπορεί να επαναληφθεί) και ήρθε κι έδεσε το γλυκό!

Μαζέψαμε λοιπόν όλους τους τελικούς του Ελληνικού ποδοσφαίρου, που εμπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες.

Πρώτα οι τελικοί των Εθνικών ομάδων, ακολούθως οι τελικοί των Ελληνικών Συλλόγων, τρίτων οι τελικοί «μικρών» ηλικιακά ομάδων και συλλόγων και τέλος οι τελικοί διαφόρων διοργανώσεων που έγιναν στην Ελλάδα.

Κι αναρωτηθήκαμε αν ξέρουν πολλοί το πότε μάγεψαν στην Κατερίνη ο Τότι και ο Γκούτι!

Ας τους δούμε αναλυτικά (κατά χρονολογική σειρά):

ΟΙ 9 ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΟΜΑΔΩΝ

1. Δανία - Ελλάδα 9-0 24/4/1906, Αθήνα, Στάδιο Καραϊσκάκη, Τελικός Μεσολυμπιάδας 1906.

ΕΛΛΑΔΑ: Π. Βρυώνης, Δεκαβάλας, Μερκούρης, Μποτάσης, Μποτάσης, Γρ. Βρυώνης, Γεροντάκης, Καλαφάτης, Νικολαΐδης, Συριώτης, Γεωργιάδης.

2. Ελλάδα - Γιουγκοσλαβία 1-2 (κ.δ. 1-1) 15/5/1978, Αθήνα, Στάδιο Καραϊσκάκη, Τελικός Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ερασιτεχνών.

ΕΛΛΑΔΑ (Αλκέτας Παναγούλιας): Αλεξίου, Μαργιόλης, Αποστολόπουλος, Παναγιωτίδης, Μιχαλίτσος, Μόσχος), Ζήκος, Βαλαώρας, Κυπριτίδης, Γούσιος, Μαρκουλής, Ηλιάδης, Ασκαρίδης, Μπάκας, Μανίκας. Ν. Γούσιος.

Σκόρερ: Ζήκος 56΄.

3. Σοβιετική Ένωση - Ελλάδα 4-0, 26/5/1985, Βουδαπέστη Ουγγαρίας, Στάδιο Χιντεκούτι, Τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 1985 Παίδων (Κ17).

ΕΛΛΑΔΑ (Στέφανος Πετρίτσης): Λεκίδης, Παπαδόπουλος, Καραγιοβάνης, Πετρόπουλος, Τσιφούτης, Πάνου, Καρατζάς, Παπουλίδης, Πενταλιός, Κιούπης, Τεγκελίδης , Δέδες, Ουζουνίδης), Αλεξανδρής, Καβάσης, Κουτούγιας.

4. ΕΛΛΑΔΑ - Γαλλία 0-0 25/5/1988 Αθήνα, Στάδιο Καραϊσκάκη (21.038), Τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 1988 Ελπίδων (Κ21).

ΕΛΛΑΔΑ (Ανδρέας Σταματιάδης): Αλεξανδρής, Βαΐτσης, Βακαλόπουλος, Βολονάκης, Βουκελάτος, Γεωργιάδης, Γιουκούδης, Δρακόπουλος, Καπουράνης, Καρασαββίδης, Κατσιαούνης, Κουρκούνας, Κούτουλας, Μαυρομμάτης, Μολακίδης, Μουστακίδης, Μπορμπόκης, Νεντίδης, Νιόπλιας, Οικονομίδης, Παπαδόπουλος, Παχατουρίδης, Σαββίδης, Σοφιανόπουλος, Χατζηνικολάου.

5. ΓΑΛΛΙΑ - Ελλάδα 3-0 12/10/1988 Μπεζανσόν Γαλλίας, Στάδιο Λαγκράνζ (22.000), Τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 1988 Ελπίδων (Κ21).

ΕΛΛΑΔΑ (Ανδρέας Σταματιάδης): Αλεξανδρής, Βαΐτσης, Βακαλόπουλος, Βολονάκης, Βουκελάτος, Γεωργιάδης, Γιουκούδης, Δρακόπουλος, Καπουράνης, Καρασαββίδης, Κατσιαούνης, Κουρκούνας, Κούτουλας, Μαυρομμάτης, Μολακίδης, Μουστακίδης, Μπορμπόκης, Νεντίδης, Νιόπλιας, Οικονομίδης, Παπαδόπουλος, Παχατουρίδης, Σαββίδης, Σοφιανόπουλος, Χατζηνικολάου.

6. Ισπανία -Ελλάδα 1-0 31/5/1998, Βουκουρέστι Ρουμανίας, Στάδιο Στεάουα (6.000), Τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 1998 Ελπίδων (Κ21).

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Κόλλιας): Αλεξόπουλος, Άντζας, Γκούμας, Δέλλας, Δερμιτζάκης, Ελευθερόπουλος, Καραγκούνης, Κόλτζος, Κουλακιώτης, Π. Κωνσταντινίδης, Κωνσταντινίδης, Κωστούλας, Λάκης, Λαμπριάκος, Ν. Λυμπερόπουλος Σ. Λυμπερόπουλος, Μαυρογενίδης,Μπασινάς, Στολτίδης, Σφακιανάκης, Μπαχράμης.

7. Πορτογαλία-Ελλάδα 0-1 23/7/2004, Λισσαβόνα Πορτογαλίας, Στάδιο «Λουζ» (62.865), Τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2004.

ΕΛΛΑΔΑ (Ότο Ρεχάγκελ): Νικοπολίδης, Σεϊταρίδης, Δέλλας, Μπασινάς, Ζαγοράκης, Γιαννακόπουλος (76΄ Βενετίδης), Χαριστέας, Φύσσας, Βρύζας (81΄ Παπαδόπουλος), Καψής, Κατσουράνης.

Σκόρερ: 57΄ Χαριστέας

8. Ισπανία - Ελλάδα 1-0 27/7/2007, Λιντς Αγγλίας, Ελαντ Ρόουντ (7.200), Τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2007 Νέων (Κ18).

ΕΛΛΑΔΑ (Νίκος Νιόπλιας): Στρατηλάτης, Βούρας, Μπουκουβάλας, Αποστολόπουλος, Παπασταθόπουλος, Μονιάκης, Σιάκκας, Νίνης, Ιωαννίδης, Θ. Παπάζογλου, Λαμπρόπουλος, Μήτρογλου, Κουτσιανικούλης, Πλιάτσικας, Τ. Παπάζογλου, Παπαδόπουλος, Δημούτσος, Σιόβας.

9. Ισπανία - Ελλάδα 1-0 15/7/2012, Ταλίν Εσθονίας Στάδιο Λιλεκούλα (7.864), Τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2007 Νέων (Κ18).

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Τσιάνας): Διούδης, Ν. Μαρινάκης, Σταφυλίδης, Μπουγαΐδης, Μπάλλας, Μαυρίας, Φουρλάνος, Διαμαντάκος, Κατίδης, Γιαννιώτας, Κουρμπέλης.

ΟΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

Η Ελλάδα δεν αποτελεί σίγουρα ποδοσφαιρικό μέγεθος πρώτης γραμμής. Δεν αποτελεί ακριβώς τη Μέκκα του ποδοσφαίρου, έστω και αν το 2004 η Εθνική ομάδα βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Εντούτοις δεν είναι λίγες οι φορές που έχει προτιμηθεί από την UEFA ως τελικός προορισμός μιας διασυλλογικής διοργάνωσης. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχει συμβεί οκτώ φορές.

Οκτώ τελικοί σε τρία διαφορετικά γήπεδα (ΟΑΚΑ, Γ. Καραϊσκάκης (παλιό και νέο), Καυτανζόγλειο) που αφορούσαν το Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League, το Κύπελλο Κυπελλούχων και το Σούπερ Καπ . Μάλιστα, αν μια ομάδα έχει θετικές μνήμες από τελικούς στη χώρα μας, αυτή είναι η Μίλαν. Τρεις φορές έχει δώσει ευρωπαϊκό τελικό στην Ελλάδα και μετρά ισάριθμες κατακτήσεις τροπαίων. Αν μη τι άλλο, για τους "ροσονέρι" αποτελεί τον τέλειο προορισμό. Ενας ένατος τελικός, είναι αυτός των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και 10ος - 11ος αυτοί για το Ευρωπαϊκό Κ18 το 1995 και το 2015.

1. Τσέλσι - Ρεάλ Μαδρίτης (19/5/1971 - Κύπελλο Κυπελλούχων)

Ο πρώτος εν Ελλάδι τελικός έγινε στις 19 Μαΐου 1971, με τις Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης να διεκδικούν το παρθενικό τους Κύπελλο Κυπελλούχων και μάλιστα για την Τσέλσι θα ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο γενικά, εν αντιθέσει με την "Βασίλισσα". Εντέλει, το τρόπαιο κρίθηκε σε επαναληπτικό, αφού δεν υπήρχε η παράταση και τα πέναλτι.

Πάνω από 42.000 θεατές βρέθηκαν στο Στάδιο Καραϊσκάκη, με τον Πίτερ Όσγκουντ να ανοίγει το σκορ στο 56' και τον Ιγκνάθιο Θόκο να ισοφαρίζει στο 90' και να στέλνει το ζευγάρι σε δεύτερο ματς, το οποίο διεξήχθη στις 21 Μαΐου στο ίδιο γήπεδο. Εκεί, οι Λονδρέζοι ήταν καλύτεροι και επικράτησαν 2-1 με τέρματα των Ντέμπσι (32') και Όσγκουντ και τη Ρεάλ να μειώνει με τον Φλέιτας στο 75'. Ο κόσμος στο δεύτερο ματς ήταν σαφώς λιγότερος σε σχέση με εκείνο δυο ημέρες πριν και δεν έφτασε καν τις 20.000.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:

Στάδιο Καραϊσκάκη: 19/5/1971

Τσέλσι - Ρεάλ Μαδρίτης: 1-1 (56' Οσγκουντ / 90' Θόκο)

Διαιτητής: Ρούντολφ Σόιρερ (Ελβετία)

ΤΣΕΛΣΙ: Μπονέτι, Μπόιλ, Ντέμπσι, Γουέμπ, Χάρις, Χόλινς (105' Μάλιγκαν), Κουκ, Γουέλερ, Χάουσμαν, Οσγκουντ (89' Μπόλντουιν), Χάντσον.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Μπόρχα, Χοσέ Λουίς, Μπενίτο, Θόκο, Θουνθουνέγκι, Πίρι, Γκρόσο, Βελάσκεθ, Πέρεθ (85' Φλέιτας), Αμάνθιο, Χέντο (77' Γκράντε).

2. Τσέλσι - Ρεάλ Μαδρίτης (21/5/1971 - Κύπελλο Κυπελλούχων)

21 Μαΐου 1971, «Καραϊσκάκη», Πειραιάς ((19.917)

Τσέλσι – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: (33’ Ντέμπσεϊ 39′ Οσγκουντ – 75’ Φλέιτας)

Τσέλσι (Ντέιβ Σέξτον): Μπονέτι, Μπόιλ, Ντέμπσεϊ, Ουέμπ, Χάρις, Κουκ, Χάντσον, Ουέλερ, Μπόλντουιν, Οσγκουντ (73’ Σμέθερστ), Χάουζμαν

Ρεάλ Μαδρίτης (Μιγκέλ Μουνιόθ): Μπόρχα, Χοσέ Λουίς, Μπενίτο, Θόκο, Θουνθουνέγκι, Πίρι, Γκρόσο, Βελάθκεθ (75’ Χέντο), Φλέιτας, Αμάνθιο, Μπουένο (60’ Γκράντε)

Διαιτητής: Ρούντολφ Σόιρερ (Ελβετία)

3. Μίλαν - Λιντς (16/5/1973 - Κύπελλο Κυπελλούχων

Μόλις δυο χρονιά αργότερα, ορίστηκε εκ νέου τελικός στην Ελλάδα, αλλά αυτή την φορά διεξήχθη στο Καυτανζόγλειο Στάδιο της Θεσσαλονίκης, με τη Μίλαν να αντιμετωπίζει στις 16 Μαΐου 1973 την -πολύ δυνατή τότε- Λιντς για τον τελικό του Κυπελλούχων.

Πάνω από 40.000 βρέθηκαν στις εξέδρες και παρακολούθησαν εκείνον τον αγώνα, που κρίθηκε με τέρμα του Κιαρούτζι μόλις στο 5' για τους "ροσονέρι" και έχοντας για αρνητικό πρωταγωνιστή τον διαιτητή, Χρήστο Μίχα, ο οποίος άφησε με φριχτά παράπονα τους Άγγλους. Ο πρώτος Έλληνας που σφύριξε σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και η εμπειρία αποδείχτηκε τραυματική.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:

Καυτανζόγλειο Στάδιο: 16/5/1973 (40.154)

Μίλαν - Λιντς 1-0 (5' Κιαρούτζι)

Διαιτητής: Χρήστος Μίχας

ΜΙΛΑΝ: Βέκι, Σαμπαντίνι, Ζινιόλι, Ανκουιλέτι, Τουρόνε, Ροζάτο (59' Ντόλτσι), Ριβέρα, Μπενέτι, Σολιάνο, Μπιγκόν, Κιαρούτζι.

ΛΙΝΤΣ: Χάρβεϊ, Ρένι, Τσέρι, Μπέιτς, Μάντελεϊ, Χάντερ, Γκρέι (54' ΜακΚουίν), Γιόραθ, Λόριμερ, Τζόρνταν, Τζόουνς.

4. Αμβούργο - Γιουβέντους (25/5/1983 - Κύπελλο Πρωταθλητριών)

Έπρεπε να περάσουν δέκα χρόνια για να οριστεί και πάλι τελικός στην Ελλάδα και για πρώτη φορά ήταν για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Στις 25 Μαΐου 1983, το Αμβούργο και η Γιουβέντους προκρίθηκαν στον τελικό και ο αγώνας έγινε στο ΟΑΚΑ.

Οι Γερμανοί δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουν την πρωτεύουσά μας, αφού εδώ κατέκτησαν το πρώτο και μοναδικό Πρωταθλητριών της ιστορίας τους, νικώντας 1-0 τη "Βέκια Σινιόρα" με τέρμα του Φέλιξ Μάγκατ μόλις στο 9ο λεπτό του τελικού μπροστά σε 73.500 θεατές. Εκείνη την σεζόν, να θυμίσουμε πως η ομάδα του γερμανικού Βορρά είχε αποκλείσει στον δεύτερο γύρο τον Ολυμπιακό.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:

Ολυμπιακό Στάδιο: 25/5/1983 (73.500)

Διαιτητής: Νικολάε Ραϊνέα

Αμβούργο - Γιουβέντους 1-0 (9' Μάγκατ)

ΑΜΒΟΥΡΓΟ: Στάιν, Καλτζ, Γιάκομπς, Ιερόνιμους, Βερμέγιερ, Ρολφ, Μάγκατ, Γκρο, Μιλέφσκι, Χρούμπες, Μπάστρουπ (55' Φον Χέισεν).

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Τζοφ, Τζεντίλε, Σιρέα, Μπρίο, Καμπρίνι, Μπονίνι, Ταρντέλι, Πλατινί, Μπόνιεκ, Ρόσι (56' Μαροκίνο), Μπέτεγκα.

5. Άγιαξ - Λοκομοτίβ Λειψίας (13/5/1987 - Κύπελλο Κυπελλούχων)

Τέσσερα χρόνια αργότερα, είχαμε και πάλι τελικό για το Κύπελλο Κυπελλούχων στο ίδιο Στάδιο, με τον Άγιαξ να αναμετράται με τη Λοκοκομοτίβ Λειψίας. Η ομάδα του Γιόχαν Κρόιφ κατάφερε να νικήσει τους Γερμανούς με 1-0 χάρη σε γκολ του 23χρονου τότε, Μάρκο Φαν Μπάστεν, ο οποίος έκανε... σεφτέ στα ευρωπαϊκά τρόπαια. Ακολούθησε η εθνική του και η Μίλαν, κάνοντας πολύ πιο πλούσιο το παλμαρέ του.

Κοντά στις 35.000 φίλαθλοι βρίσκονταν στο γήπεδο, αλλά μόνο μια χούφτα φίλοι της Λειψίας, ομάδας της Ανατολικής Γερμανίας. Βλέπετε, το τείχος του Βερολίνου δεν είχε πέσει ακόμα. Για την ιστορία, ο "Αίαντας" είχε αφήσει εκτός στον δεύτερο γύρο τον Ολυμπιακό, νικώντας 4-0 στο Άμστερνταμ και φέρνοντας 1-1 στην Αθήνα.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:

Oλυμπιακό Στάδιο: 13/5/1987 (35.107)

Διαιτητής: Λουίτζι Ανιολίν

Άγιαξ - Λοκομοτίβ Λειψίας 1-0 (21' Φαν Μπάστεν)

ΑΓΙΑΞ: Μέντζο, Σιλόι, Φέρλαατ, Ράικαρντ, Μπέβε, Βίντερ, Βάουτερς, Φαν Σιπ, Μιούρεν (82' Σόλτεν), Φαν Μπάστεν, Βίτσκε (66' Μπέργκαμπ).

ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ: Μίλερ, Κρέερ, Μπάουμ, Λίντνερ, Τσότσχε, Μπρέντοβ, Σολτς, Λίντερς (75' Κουν), Εντμουντ (55' Λάτσκε), Ρίχτερ, Μάρσαλ.

6. Μίλαν - Μπαρτσελόνα (18/5/1994 - Champions League)

Αν μη τι άλλο, ο τελικός που έχει μείνει περισσότερο χαραγμένος στο μυαλό των περισσοτέρων, ήταν αυτός της 18ης Μαΐου 1994 ανάμεσα σε Μίλαν και Μπαρτσελόνα. Από τη μια ο Φάμπιο Καπέλο και από την άλλη ο Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος αυτή την φορά έφυγε ηττημένος και μάλιστα με βαρύ σκορ. Μια Μίλαν βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα των φίλων της, σκόρπισε τους Καταλανούς και τους διέλυσαν με το εμφατικό 4-0.

Τα δυο πρώτα γκολ σημειώθηκαν από τον Μασάρο, μια γκολάρα με λόμπα από τον Σαβίτσεβιτς και άλλο ένα από τον Ντεσαγί. Η Μπαρτσελόνα δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα εκείνο το βράδυ και παραδόθηκε στις άγριες ιταλικές ορέξεις.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:

Ολυμπιακό Στάδιο: 18/5/1994 (70.000)

Διαιτητής: Φίλιπ Ντον

Μίλαν - Μπαρτσελόνα 4-0 (22', 45' Μασάρο, 47' Σαβίτσεβιτς, 58' Ντεσαγί)

ΜΙΛΑΝ: Ρόσι, Τασότι, Πανούτσι, Αλμπερτίνι, Γκάλι, Μαλντίνι (83' Νάβα), Ντοναντόνι, Ντεσαγί, Μπόμπαν, Σαβίτσεβιτς, Μασάρο.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Θουμπιθαρέτα, Φερέρ, Γκουαρντιόλα, Κούμαν, Ναδάλ, Μπακέρο, Σέρχι (72' Εστεμπαράν), Στόιτσκοφ, Αμόρ, Ρομάριο, Μπεγκιριστάιν (52' Εουσέμπιο).

7. Μίλαν - Λίβερπουλ (18/5/2007 - Champions League)

Δυο χρόνια μετά τον τελικό της Πόλης και την επική ανατροπή της Λίβερπουλ, οι δυο ομάδες αντάμωσαν και πάλι με φόντο το "Άγιο Δισκοπότηρο" της διοργάνωσης, αλλά τώρα ήταν στην... πόλη της Μίλαν. Στην αγαπημένη της Αθήναμ έκανε το "3 στα 3" σε τελικούς διασυλλογικής διοργάνωσης, επικρατώντας εκείνο το βράδυ της 18ης Μαΐου 2007 με 2-1 των ρεντς.

Ο Πίπο Ιντσάγκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της "εκδίκησης" των Μιλανέζων του Κάρλο Αντσελότι, σκοράροντας στο 45' και στο 82', για να μειώσει απλά ο Ντιρκ Κάουτ για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, που δεν κατάφερε να φέρει πάλι τούμπα τα εις βάρος της δεδομένα. Εκπληκτική η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, στις εξέδρες του οποίου βρέθηκαν 74.000 θεατές. Εκείνη την σεζόν, η Μίλαν είχε παίξει στους ομίλους με την ΑΕΚ, νικώντας 3-0 εντός έδρας και χάνοντας 1-0 στο ΟΑΚΑ με το φάουλ του Σέζαρ.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:

Ολυμπιακό Στάδιο: 18/5/2007 (63.000)

Μίλαν - Λίβερπουλ 2-1 (Ιντσάγκι 45', 82' / Κάουτ 89')

Διαιτητής: Χέρμπερτ Φάντελ

ΜΙΛΑΝ: Ντίντα, ΌΝτο, Νέστα, Μαλντίνι, Γιανκουλόφσκι (80' Καλάτζε), Αμπροζίνι, Πίρλο, Γκατούζο, Σέεντορφ (92' Φαβάλι), Κακά, Ιντσάγκι (88' Τζιλαρντίνο).

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Ρέινα, Φίναν (88' Αρμπελόα), Κάραγκερ, Άγκερ, Ρίισε, Μαστσεράνο (78' Κράουτς), Τσάμπι Αλόνσο, Πέναντ, Ζέντεν (59' Κιούελ), Τζέραρντ, Κάουτ.

8. Μάντσεστερ Σίτι - Σεβίλλη (16/8/2023 - Σούπερ Καπ)

Σε έναν συναρπαστικό και συνάμα δραματικό τελικό που κρίθηκε στα πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια), η πρωταθλήτρια Ευρώπης Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 5-4 της Σεβίλλης και κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ στην ιστορία της.

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 16/8/2023 (29.207)

Cole Palmer 63' - Youssef En-Nesyri 25'

Η σειρά των πέναλτι:

Εύστοχος ο Χάλαντ, 1-0 η Μάντσεστερ Σίτι

Εύστοχος ο Οκάμπος, ισοφαρίζει σε 1-1 η Σεβίλλη

Εύστοχος ο Άλβαρες, 2-1 η Μάντσεστερ Σίτι

Εύστοχος ο Ράφα Μιρ, ισοφαρίζει σε 2-2 η Σεβίλλη

Εύστοχος ο Κόβατσιτς, 3-2 η Μάντσεστερ Σίτι

Εύστοχος ο Ράκιτιτς, ισοφαρίζει σε 3-3 η Σεβίλλη

Εύστοχος ο Γκρίλις, 4-3 η Μάντσεστερ Σίτι

Εύστοχος ο Μοντιέλ, ισοφαρίζει σε 4-4 η Σεβίλλη

Εύστοχος ο Γουόκερ, 5-4 η Μάντσεστερ Σίτι

Ο Γκούντελ έστειλε στη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, το Super Cup Ευρώπης στην Μάντσεστερ Σίτι!

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Γκουαρντιόλα): Έντερσον, Γουόκερ, Ακάντζι, Γκβάρντιολ, Άκε, Κόβατσιτς, Ρόδρι, Πάλμερ (85' Άλβαρες), Φόντεν Γκρίλις, Χάλαντ

ΣΕΒΙΛΛΗ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπουνού, Νάβας (83' Μοντιέλ), Μπαντέ, Γκούντελ, Ακούνια, Χορδάν, Ράκιτιτς, Οκάμπος, Τόρες (74' Χουάνλου), Λαμέλα (90+3' Σούσο), Εν Νεσιρί (90+3' Μιρ)

9. Ισπανία - Ιταλία 4-1 (Καρλίτος 36’, 61’, 62’, Γκούτι 43’ - Τότι 89’), Τελικός Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 1995 (Κ18)

Δημοτικό στάδιο Κατερίνης (22/7/1995)

10. Αργεντινή - Παραγουάη 1-0, Τέβες 18’ (Τελικός Ολυμπιακών Αγώνων).

Ολυμπιακό Στάδιο (28/8/2004) 41.116

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Λουξ, Αγιάλα, Κολοτσίνι, Χάιντζε, Ματσεράνο, Κ. Γκονσάλες, Ντ Αλεσάντρο, Λ. Γκονσάλες, Ντελγκάδο (76ο Ροντρίγκες), Τέβες, Ροσάλες.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Κάρλος Γιάρα): Ντ. Μπαρέτο, Μαρτίνες, Μανσούρ, Γκαμάρα, Εσκιβέλ (76ο Γκονζάλες), Τόρες, Εντ. Μπαρέτο (72ο Κριστάλδο), Φιγκερέδο, Εντσίσο (63ο Ντίας), Χιμένεθ, Μπαρέιρο.

11. Ισπανία - Ρωσία 2-0 (Μόια 39’, Ναχουέλ 78’), Τελικός Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2015 (Κ18)

Δημοτικό στάδιο Κατερίνης (19/7/2015 - 4.149)

ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιβέρα- Καρικόλ, Μερέ, Βαγιέχο, Μπόρχα (81' Μαρίν), Μερίνο, Ντάνι Σεμπάγιος, Ασένσιο, Πεδράσα (74' Ματίας Ναχουέλ), Μαγιοράλ (90' Κάρλος Φερνάντεζ).

ΡΩΣΙΑ: Μιτριούσκιν- Τσερνόφ, Χοτζανιγιάσοφ, Γιακούμπα, Μακάροφ, Γκουλίεφ, Μπαρίνοφ, Γκολοβίν (46' Ζούεφ), Μελκάτζε (62' Μπεζντένεζνιχ) , Σεϊντάεφ, Γκαζίλιν (70' Ζεμπαλέντινοφ).

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

Οι τέσσερις μεγάλοι ποδοσφαιρικοί τελικοί ελληνικών συλλόγων, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού σε Κόνφερενς Λιγκ, Κύπελλο Πρωταθλητριών και Διηπειρωτικό.

1. Αγιαξ - Παναθηναϊκός (2 Ιουνίου - Κύπελλο Πρωταθλητριών)

Ουέμπλει (83.179)

Φαν Ντάικ 8, Καψής 83’ (αυτ.)

ΑΓΙΑΞ (Ρίνους Μίχελς): Στούι, Βάσοβιτς, Σουρμπίρ, Χουλσόφ, Γκ.Μιούρεν, Νέσκεενς, Ραίντερς (46’ Μπάλεκνμπουργκ), Σβαρτ, (46’ Χάαν), Βαν Ντάικ, Κρόιφ, Κάιζερ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φέρεντς Πούσκας): Οικονομόπουλος, Τομαράς, Βλάχος, Σούρπης, Καψής, Καμάρας, Γραμμός, Φυλακούρης, Ελευθεράκης, Δομάζος, Αντωνιάδης.

2. Παναθηναϊκός - Νάσιοναλ Ουρουγουάης (15/12/1971 - Α' τελικός Διηπειρωτικού)

Ο πρώτος αγώνας (με τον Παναθηναϊκό στη θέση του Αγιαξ που παραιτήθηκε της συμμετοχής του) με τους Ουρουγουανούς έγινε το βροχερό απόγευμα της 15ης Δεκεμβρίου στο κατάμεστο στάδιο Καραϊσκάκη (38.440). Ο Παναθηναϊκός προηγείται με γκολ του Φυλακούρη στο 48ο λεπτό, αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Αρτίμε ισοφαρίζει και ο αγώνας λήγει 1-1.Οι παίκτες της Νασιονάλ επιβεβαιώνουν τους φόβους των Ολλανδών. Με ένα δολοφονικό μαρκάρισμα, ο Μοράλες σπάει το πόδι του Γιάννη Τομαρά, θέτοντας τέλος σε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φέρεντς Πούσκας): Οικονομόπουλος, Τομαράς, Αθανασόπουλος, Ελευθεράκης, Καψής, Σούρπης, Δημητρίου, Καμάρας, Αντωνιάδης, Δομάζος, Κουβάς.

ΝΑΣΙΟΝΑΛ: Μάνγκα, Μπρούνελ, Μάσνικ, Ουμπίνια, Μοντέρο Καστίγιο, Μπλάνκο, Κουμπίγια, Εσπάραγκο, Μανέιρο, Αρτίμε, Μοράλες.

3. Νάσιοναλ Ουρουγουάης - Παναθηναϊκός (29/12/1971 - Β’ τελικός Διηπειρωτικού)

Ο επαναληπτικός γίνεται δύο εβδομάδες αργότερα και συγκεκριμένα στις 29 Δεκεμβρίου. Στο φλεγόμενο Σεντενάριο του Μοντεβιδέο (60.000), η Νασιονάλ δεν αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Νικά 2-1 τον Παναθηναϊκό και ανακηρύσσεται κορυφαία ομάδα του πλανήτη για το 1971. Τα γκολ σημειώνουν οι σκόρερ του πρώτου αγώνα: ο Αρτίμε στο 34ο και 74ο λεπτό και ο Φυλακούρης ένα λεπτό πριν από το σφύριγμα της λήξης. Ο Παναθηναϊκός, παρά την ήττα του, σημειώνει ένα ακόμη ρεκόρ. Γίνεται η πρώτη και μοναδική ελληνική ομάδα που έχει συμμετάσχει σε τελικό Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

ΝΑΣΙΟΝΑΛ (Γουόσινγκτον Εσαμέντι): Μάνγκα, Μπρούνελ, Μάσνικ, Ουμπίνιας, Μοντέρο Καστίγιο, Μπλάνκο, Κουμπίλια (Μούιτσα), Εσπάραγκο, Μανέιρο, Αρτίμε, Μαμέλι (Μπαρένιο)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φέρεντς Πούσκας): Οικονομόπουλος, Μητρόπουλος, Αθανασόπουλος, Ελευθεράκης, Καψής, Σούρπης, Δημητρίου, Καμάρας (46’ Φυλακούρης), Αντωνιάδης, Δομάζος, Κουβάς.

4. Ολυμπιακός - Φιορεντίνα (29/5/2024 - Τελικός UEFA Europa Conference League)

"ΑΓΙΑΣΟΦΙΑ" 29/5/2024 (26.842 εισιτήρια)

Ο Ολυμπιακός κέρδισε το παιχνίδι 1-0 μετά από παράταση χάρη σε ένα γκολ από τον Αγιούμπ Ελ Καάμπι για τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο, καθιστώντας επίσης την πρώτη ελληνική ομάδα που κερδίζει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο σε διασυλλογικό επίπεδο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ρόντινει, Κάρμο, Ρέτσος, Ορτέγκα (91′ Κίνι), Ιμπόρα, Έσε, Τσικίνιο (77′ Όρτα), Φορτούνης (73′ Γιόβετιτς), Ποντένσε (106′ Μασούρας), Ελ Κααμπί.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Τερατσάνο, Ντοντό, Μιλένκοβιτς, Μαρτίνες Κουάρτα, Μπιράγκι (106′ Ρανιέρι), Μποναβεντούρα (82′ Μπάρακ), Αρτούρ (74′ Ντάνκαν), Μαντράγκορα, Γκονσάλες (106′ Μπελτράν), Κουαμέ (82′ Ικονέ), Μπελότι (59′ Ενζολά).

ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ

Δύο φορές, το 2024, ελληνική ηλικιακή ομάδα, ο Ολυμπιακός συγκεκριμένα, αγωνίστηκε σε τελικό διεθνούς διοργάνωσης, στο Τσάμπιονς Λιγκ νεών, το οποίο και κατέκτησε και στο αντίστοιχο Διηπειρωτικό!

1. Τελικός YOUTH Champions league 2024 (U19)

22 Aπριλίου 2024 Νιόν (Colovray Stadium 2.026), Ολυμπιακός -Μίλαν 3-0 (Μουζακίτης, Παπακανέλλος, Κωστούλας)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σ. Συλαϊδόπουλος): Σίνα, Πρεκατές, Κουτσίδης, Κ. Κωστούλας, Αλαφάκης (72′ Δάμα), Μουζακίτης, Μπακούλας (87′ Τανούλης), Κουτσογούλας, Πνευμονίδης (87′ Γατόπουλος), Παπακανέλλος (75′ Λιατσικούρας), Χ. Κωστούλας.

ΜΙΛΑΝ: Ραβέιρ, Μάνιο, Σίμιτς, Ενσιαλά, Μπαρτεζάγκι, Στάλμαχ, Μαλασπίνα, Τζερόλι, Σκότι, Καμάρντα, Σία.

2. Under-20 Intercontinental Cup 2024 (U19)

Μαρακανά Βραζιλίας (31.237), Φλαμένγκο - Ολυμπιακός 2-1 (Βινίσιους 73', Τερέσα 93' - Λιατσικούρας 54').

ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ: Άλβες, Σάλες (86′ Ντα Μάτα), Ιάγκο, Βίκτορ, Γουέλινγκτον (61′ Κάρλος), Άλβες (61′ Βινίσιους), Λούκας, Γκιγιέρμε (65′ Τερέσα), Γκονσάλβες, Γουάλας, Ουγκουντάνα (86′ Αντριέλ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σ. Συλαϊδόπουλος): Μπότης, Αλαφάκης, Κουτσίδης, Λιατσικούρας, Πρεκατές, Δάμα, Μουζακίτης, Μπακούλας, Πνευμονίδης, Παπακανέλλος, Κωστούλας.