Σάκης Πεφάνης: Δεύτερη νίκη στην επαγγελματική πυγμαχία

Ο πατρινός πρωταθλητής πυγμαχίας Διονύσιος Πεφάνης επέστρεψε στην δράση το Σάββατο 7/3 αγωνιζόμενος στο ‘Christmas Theater’ του Γαλατσίου για το ‘Fight For Glory 3’.

Απέναντί του ο αθλητής του Μανώλη Λαβδάκη και του ‘Perseas Boxing Team’ είχε τον Γιώργο Γκουγκούλη σε έναν πυγμαχικό αγώνα 4 γύρων.

Ήταν ο δεύτερος αγωνας του Σάκη Πεφάνη στην επαγγελματική πυγμαχία και μάλιστα νικηφόρος, καθώς επικράτησε δίκαια του αντιπάλου του.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Κορυφαίος πυγμάχος της Πατρας και πανελλαδικά, ο διεθνής Σάκης Πεφάνης ξεχώρισε από πολύ μικρός. Οκτώ μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα, ανάμεσά τους και το χρυσό στην Α, το πιστοποιούν:

ΣΕΖΟΝ ΚΑΤ. ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2019 Ανδρών 69 1 Πεφάνης Σάκης Παναχαϊκή

2018 Ανδρών 69 2 Πεφάνης Σάκης Παναθηναϊκός

2015 Ανδρών 64 2 Πεφάνης Σάκης ΠΥΓΜΗ

2015 Β' 69 1 Πεφάνης Σάκης ΠΥΓΜΗ

2012 Ανδρών 64 2 Πεφάνης Σάκης ΕΑΠ

2012 Β' 64 1 Πεφάνης Σάκης ΕΑΠ

2011 Εφήβων 64 1 Πεφάνης Σάκης ΕΑΠ

2010 Εφήβων 64 2 Πεφάνης Σάκης ΕΑΠ