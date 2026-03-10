Back to Top
Σάκης Πεφάνης: Δεύτερη νίκη στην επαγγελματική πυγμαχία

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Θρίαμβος στο «Fight For Glory 3»

Ο πατρινός πρωταθλητής πυγμαχίας Διονύσιος Πεφάνης επέστρεψε στην δράση το Σάββατο 7/3 αγωνιζόμενος στο ‘Christmas Theater’ του Γαλατσίου για το ‘Fight For Glory 3’.

Απέναντί του ο αθλητής του Μανώλη Λαβδάκη και του ‘Perseas Boxing Team’ είχε τον Γιώργο Γκουγκούλη σε έναν πυγμαχικό αγώνα 4 γύρων.

Ήταν ο δεύτερος αγωνας του Σάκη Πεφάνη στην επαγγελματική πυγμαχία και μάλιστα νικηφόρος, καθώς επικράτησε δίκαια του αντιπάλου του.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Κορυφαίος πυγμάχος της Πατρας και πανελλαδικά, ο διεθνής Σάκης Πεφάνης ξεχώρισε από πολύ μικρός. Οκτώ μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα, ανάμεσά τους και το χρυσό στην Α, το πιστοποιούν:

ΣΕΖΟΝ ΚΑΤ. ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2019 Ανδρών      69    1    Πεφάνης Σάκης    Παναχαϊκή
2018 Ανδρών      69    2    Πεφάνης Σάκης     Παναθηναϊκός
2015 Ανδρών      64    2    Πεφάνης Σάκης    ΠΥΓΜΗ
2015 Β'                 69    1    Πεφάνης Σάκης     ΠΥΓΜΗ
2012 Ανδρών      64    2    Πεφάνης Σάκης     ΕΑΠ
2012 Β'                 64    1    Πεφάνης Σάκης     ΕΑΠ
2011 Εφήβων     64    1    Πεφάνης Σάκης     ΕΑΠ
2010 Εφήβων     64    2    Πεφάνης Σάκης     ΕΑΠ

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σάκης Πεφάνης Πυγμαχία Επαγγελματική πυγμαχία Πρωταθλητής Ελλάδας Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Επαγγελματίας αθλητής ΕΑΠ ΠΥΓΜΗ Παναχαϊκή Παναθηναϊκός
