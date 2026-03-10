Σάκης Πεφάνης: Δεύτερη νίκη στην επαγγελματική πυγμαχία

Θρίαμβος στο «Fight For Glory 3»
Ο πατρινός πρωταθλητής πυγμαχίας Διονύσιος Πεφάνης επέστρεψε στην δράση το Σάββατο 7/3 αγωνιζόμενος στο ‘Christmas Theater’ του Γαλατσίου για το ‘Fight For Glory 3’.
Απέναντί του ο αθλητής του Μανώλη Λαβδάκη και του ‘Perseas Boxing Team’ είχε τον Γιώργο Γκουγκούλη σε έναν πυγμαχικό αγώνα 4 γύρων.
Ήταν ο δεύτερος αγωνας του Σάκη Πεφάνη στην επαγγελματική πυγμαχία και μάλιστα νικηφόρος, καθώς επικράτησε δίκαια του αντιπάλου του.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
Κορυφαίος πυγμάχος της Πατρας και πανελλαδικά, ο διεθνής Σάκης Πεφάνης ξεχώρισε από πολύ μικρός. Οκτώ μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα, ανάμεσά τους και το χρυσό στην Α, το πιστοποιούν:
ΣΕΖΟΝ ΚΑΤ. ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
2019 Ανδρών 69 1 Πεφάνης Σάκης Παναχαϊκή
2018 Ανδρών 69 2 Πεφάνης Σάκης Παναθηναϊκός
2015 Ανδρών 64 2 Πεφάνης Σάκης ΠΥΓΜΗ
2015 Β' 69 1 Πεφάνης Σάκης ΠΥΓΜΗ
2012 Ανδρών 64 2 Πεφάνης Σάκης ΕΑΠ
2012 Β' 64 1 Πεφάνης Σάκης ΕΑΠ
2011 Εφήβων 64 1 Πεφάνης Σάκης ΕΑΠ
2010 Εφήβων 64 2 Πεφάνης Σάκης ΕΑΠ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr