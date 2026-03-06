Η ΕΑ Πατρών θέλει να γιορτάσει τα 100 χρόνια στο «νέο» της κλειστό

Ένα μεγάλο μέρος της "δουλειάς " από πλευράς της ΕΑΠ έχει γίνει για την υλοποίηση ενός οράματος αρκετών χρόνων και αφορά στην αναβάθμιση του κλειστού της γυμναστηρίου στον Αγιο Διονύσιο στην Πάτρα, η τρίτη αρχαιότερη και λειτουργούσα αθλητική εγκατάσταση στην πόλη, μετά τα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Παναχαϊκής και των Προσφυγικών.

Και πιο συγκεκριμένα για την ενεργειακή αναβάθμιση -αναμόρφωση του αθλητικού χώρου της ΕΑΠ επί των οδών Ηπείρου και Φαβιέρου στην κατεύθυνση των σύγχρονων προδιαγραφών και απαιτήσεων, με σχεδόν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.

Ενός σύγχρονου αθλητικού χώρου στην "καρδιά" του ιστού της πόλης μας, που θα εξυπηρετεί με ποιοτικά χαρακτηριστικά τις αθλητικές ανάγκες όλων των νεαρών αθλητών και αθλητριών που την επιλέγουν.

Είναι αλήθεια ότι στο κλειστό Γήπεδο της ΕΑΠ τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά έργα ανακαίνισης που το έχουν ομορφύνει σε μεγάλο βαθμό και το έχουν καταστήσει ακόμα πιο λειτουργικό, κάτι που το αντιλαμβάνεται άμεσα ο επισκέπτης.

Όμως, η διοίκηση του ιστορικού συλλόγου δεν μένει στη σημερινή εικόνα, στοχεύοντας σε περαιτέρω παρεμβάσεις, έτσι ώστε η λειτουργικότητά του να βελτιωθεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό.

Συζητούμε για μια παρέμβαση αντάξια της ιστορίας και εισφοράς στην κοινωνική και αθλητική ζωή της περιοχής και της πόλης των Πατρών. Περιλαμβάνει το κλειστό γυμναστήριο και τους βοηθητικούς χώρους, την αίθουσα πυγμαχίας, το μικρό προπονητήριο και το παρακείμενο διώροφο κτίριο γραφείων.

Απαραίτητα έργα για έναν αθλητικό χώρο που έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία από τη δεκαετία του ’50, όταν ακόμη ήταν ένα ανοιχτό γυμναστήριο, πραγματικό ορμητήριο για τη νεολαία της ευρύτερης περιοχής, έως σήμερα με τους 300 εν ενεργεία αθλητές να προπονούνται εκεί.

Η ΕΑΠ έχει καταθέσει πλήρη φάκελο στην Περιφέρεια και περιμένει το τελικό «οk», ώστε τα έργα να πάρουν άμεσα σάρκα και οστά. Ένας φάκελος φιλόδοξος, για ένα θέμα που είχε ξεκινήσει πριν από την εποχή του Covid-19. Η προμελέτη έγινε το 2019 και έλαβε έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, επί προεδρίας και επιμέλειας του Ανδρέα Πατούχα.

Η νυν διοίκηση του Νέστορα Σαράντη εδώ και έναν χρόνο συνέχισε την επεξεργασία του εγχειρήματος αναθέτοντας στο αρχιτεκτονικό πολεοδομικό γραφείο Εn 2 Architects + Urban Design" την ολοκλήρωση -κοστολόγηση και δημιουργία τευχών δημοπράτησης ώστε να αποτελεί ώριμο έργο προς ένταξη σε αντίστοιχο πρόγραμμα.

Αλλωστε εδώ και μια τριετία έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα μετά άλλωστε και την ιστορική συμφωνία με τον ΝΟΠ, το έργο έχει πια ωριμάσει.

Η ΕΑΠ πιστεύει ότι μπορεί να σχεδιάσουμε στο "νέο" της σπίτι τις εκδηλώσεις εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή της το 1927.

Το κόστος σύμφωνα με πληροφορίες, πλησιάζει το μισό εκατομμύριο ευρώ και περιλαμβάνει, πρώτα και κύρια, την ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης, τοποθέτηση νέων μπασκετών καθισμάτων στις εξέδρες, αλλαγή σε λοιπό εξοπλισμό και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις, που θα μετατρέψουν τον χώρο σε στολίδι.

Παράλληλα οι άνθρωποι της ΕΑΠ παρακολουθούν στενά και την κατάσταση στο διπλανό πάλαι ποτέ κλειστό κολυμβητήριο του ΝΟΠ (επί της Σαρανταπόρου) το οποίο είναι ανενεργό εδώ και δεκαετίες με εξ αυτού του λόγου προβλήματα να είναι ήδη ορατά.

Είναι κάτι που δικαιούται η ΕΑΠ η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εξυγίανσης με τα τμήματα πυγμαχίας και σκακιού σε περίοδο ακμής, τα δε του μπάσκετ και του γυναικείου βόλεϊ σε ανοδική τροχιά!