Πάτρα Ενωμένη: Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Σάββα Ιορδανίδη

Η Πάτρα Ενωμένη και ο επικεφαλής της Κώστας Σβόλης αποχαιρετούν τον Σάββα Ιορδανίδη ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης "Πάτρα Ενωμένη" αναφέρει τα εξής:

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια του Σάββα Ιορδανίδη, ο οποίος πριν από μερικές μόλις ημέρες είχε παρευρεθεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράταξής μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…