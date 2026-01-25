Καστελλόκαμπος: Τραγικός θάνατος για τον Σάββα Ιορδανίδη πρώην διαιτητή βόλεϊ- Τι προκάλεσε τη φωτιά στη διώροφη κατοικία του

Τραγικό τέλος βρήκε ο 75χρονος παλαίμαχος διαιτητής βόλεϊ Σάββας Ιορδανίδης μέσα στο διώροφο σπίτι του στην περιοχή του Καστελλόκαμπου, από πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα, όταν τα αναμμένα μάτια της φαίνεται να προκάλεσαν έκρηξη σε γκαζάκια υγραερίου που βρίσκονταν δίπλα, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, δεν μπόρεσε να μετακινηθεί εγκαίρως και υπέστη αναθυμιάσεις, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν άμεσα κατάσβεση και εντόπισαν τον 75χρονο στο εσωτερικό του σπιτιού, δυστυχώς όμως ήταν αργά. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.