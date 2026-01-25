Νέα κατακραυγή για τον Φειδία Παναγιώτου: Αποκάλεσε «τρελούς» αθλητές παραολυμπιακών με εγκεφαλικά προβλήματα

Ένα σύντομο στιγμιότυπο από podcast επανέφερε τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στο προσκήνιο για λάθος λόγους. Αυτή τη φορά, προκάλεσε οργή με τον τρόπο που αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη ομάδα αθλητών ΑμεΑ.

Ο Φειδίας Παναγιώτου, στη διάρκεια podcast με καλεσμένο τον παραθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου, διέκοψε τη συζήτηση και ρώτησε για την κατηγορία S14 των Παραολυμπιακών Αγώνων: «Η S-14 εν για τους πελλούς είπες;». Η λέξη «πελλός», στην κυπριακή διάλεκτο, σημαίνει «τρελός» και χρησιμοποιείται ως βρισιά στιγματίζοντας κάποιον.

Τι ειπώθηκε στο podcast

Ο 21χρονος αθλητής επιχειρούσε να εξηγήσει τις κατηγορίες ταξινόμησης στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, όταν έφτασε στην κατηγορία S14, που αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία. Η ερώτηση του ευρωβουλευτή προκάλεσε εμφανή αμηχανία στον καλεσμένο του, ο οποίος απάντησε ότι πρόκειται για ανθρώπους «με τον εγκέφαλο», «με νοητικά προβλήματα», επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν μιλάμε για «τρελούς».

Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφηκε και μεταγενέστερη τοποθέτηση του Φειδία Παναγιώτου στο podcast, όπου ανέφερε ότι «επαρεξηγήσαν» την ερώτησή του και ότι δεν είχε καταλάβει τι αφορούσε η κατηγορία, χωρίς όμως να προκύπτει ρητή απολογία ή καθαρή ανάληψη ευθύνης για τον χαρακτηρισμό.

Αντίδραση του παραολυμπιακού κινήματος

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή αντέδρασε με σκληρή ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τη φράση «ωμή προσβολή» και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να παρουσιαστεί ούτε ως «άστοχη στιγμή» ούτε ως «χιούμορ». Στην ίδια ανακοίνωση τονίζει πως όταν τέτοιες εκφράσεις προέρχονται από εκλεγμένο ευρωβουλευτή, το ζήτημα γίνεται «βαθιά πολιτικό και θεσμικό», καλώντας τον να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του.

Στο μέτωπο των αντιδράσεων μπήκε και η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, η οποία μίλησε για ντροπή, θυμό και απογοήτευση, απορρίπτοντας προκαταβολικά το επιχείρημα ότι «είναι μικρός και μαθαίνει» ή ότι «έκανε χιούμορ».

Παράλληλα, καταγράφηκαν δημόσιες αναρτήσεις από γονείς και φορείς, που ζητούν απολογία και συγγνώμη. Ενδεικτικά, αναφέρεται κάλεσμα για «δημόσια συγγνώμη» από εκπρόσωπο ομάδας γονέων παιδιών με ιδιαιτερότητες, αλλά και παρόμοιες τοποθετήσεις από άλλους συνδέσμους, με κοινό παρονομαστή ότι ο χαρακτηρισμός δεν «μαλακώνει» με διευκρινίσεις του τύπου «δεν κατάλαβα».

Αίτημα για απολογία από τα μεγάλα κόμματα

Πολιτικές αντιδράσεις υπήρξαν επίσης, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να καταδικάζει το σχόλιο και να σημειώνει ότι «το ελάχιστο» που οφείλει να κάνει ο ευρωβουλευτής είναι να απολογηθεί.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι «θα έπρεπε ήδη να υπήρχε απολογία» και ότι δεν πρόκειται για «παρεξήγηση» ή μεμονωμένο ολίσθημα.

Το κρίσιμο στοιχείο που επισημαίνουν όσοι αντέδρασαν είναι πως, δεν υπήρξε μια καθαρή απολογία αντίστοιχη με τη βαρύτητα της προσβολής, αλλά αντί αυτού προβλήθηκε η δικαιολογία ότι «παρεξηγήθηκε αυτό που είπε».