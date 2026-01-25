Θεσσαλονίκη: 75χρονος σκοτώθηκε μετά από πτώση από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές
Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.01.2026) ένας 75χρονος άνδρας στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:15, ενώ στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για μερικές ώρες.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος κατέληξε, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές.
Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr