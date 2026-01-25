Θεσσαλονίκη: 75χρονος σκοτώθηκε μετά από πτώση από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.01.2026) ένας 75χρονος άνδρας στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:15, ενώ στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για μερικές ώρες.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος κατέληξε, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές.