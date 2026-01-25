Back to Top
Θεσσαλονίκη: 75χρονος σκοτώθηκε μετά από πτώση από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές

Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.01.2026) ένας 75χρονος άνδρας στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:15, ενώ στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για μερικές ώρες.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος κατέληξε, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές.

