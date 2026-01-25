Φρίκη στη Μεσσηνία: Σκότωσαν και κρέμασαν σκύλο σε δέντρο

Την άγρια δολοφονία ενός σκύλου στη Μεσσηνία καταγγέλλει ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας μέσω μιας σοκαριστικής ανάρτησης στο Facebook την Κυριακή (25.01.2026). Το περιστατικό προκαλεί οργή και θλίψη στους κατοίκους της περιοχής.

Για το απίστευτης ωμότητας φρικιαστικό περιστατικό με θύμα τον άτυχο σκύλο στη Μεσσηνία, ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο κείμενο – καταπέλτης ότι «το 2026, κάποιος θεώρησε ”λύση” τον απαγχονισμό μίας ψυχής».

Ο δράστης ή οι δράστες σκότωσαν το ζώο, το οποίο βρέθηκε κρεμασμένο σε δέντρο στο Πυργάκι Τριφυλίας.

«Δίνεται αμοιβή σε όποιον γνωρίζει σε ποιον ανήκε το ζώο ή ποιος το έκανε

Ελλάδα 2026: Ανάπτυξη με άρωμα μεσαίωνα.

Μας αρέσει να μιλάμε για ψηφιακά άλματα, για τουριστικά ρεκόρ και για την «Ελλάδα που αλλάζει». Αλλά όσο εμείς κοκορευόμαστε για την πρόοδο, στο Πυργάκι Τριφυλίας η «πρόοδος» κρεμόταν από ένα δέντρο.

Αυτή η εικόνα δεν είναι απλώς μια κακοποίηση, είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που σαπίζει κάτω από το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Το 2026, κάποιος θεώρησε «λύση» τον απαγχονισμό μιας ψυχής. Όσο το αίμα αυτών των πλασμάτων ποτίζει το χώμα μας, η ανάπτυξη θα είναι μόνο στα χαρτιά. Όσο επιτρέπουμε τέτοιες κτηνωδίες, είμαστε ακόμη στο σκοτάδι. Ένα σκυλί κρεμασμένο, μια κοινωνία ηθικά ανάπηρη.

Αν η τιμωρία δεν είναι παραδειγματική, αν η σιωπή συνεχίσει να καλύπτει τα χωριά μας, τότε είμαστε όλοι συνένοχοι.

Η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί. Ο εθελοντής είναι εκεί. Εμείς όμως, ως άνθρωποι, πού είμαστε;».

Οι αρχές της Μεσσηνίας αναζητούν τους δράστες της αποτρόπαιης δολοφονίας του σκύλου.