Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ρωμανός Πατρών: Ιδιοκτησίες έγιναν στόχος εισβολής- Νεαροί Ρομά ανέβηκαν σε σκεπές- Καταγγελία στο thebest.gr

Ρωμανός Πατρών: Ιδιοκτησίες έγιναν στόχο...

Σήμερα το πρωί

Καταγγελία που εστάλη στο thebest.gr αναφέρει ότι, σήμερα στις 10 π.μ. ομάδα τεσσάρων νεαρών Ρομά εισέβαλε σε δύο όμορα οικόπεδα στον Ρωμανό Πατρών, κατά τη διάρκεια που οι ιδιοκτήτες ήταν απασχολημένοι με την απομάκρυνση σπασμένων δέντρων μετά την κακοκαιρία.

Δύο από τα άτομα εισήλθαν από φράχτη επί της δημοτικής οδού Ζωοδόχου Πηγής, ενώ τα άλλα δύο πέρασαν από την οδό Αγίου Δημητρίου μέσω του Δάσους του Ρέματος Ρωμανού. Σκαρφάλωσαν φράχτες, ανέβηκαν στη σκεπή αποθηκών και τοποθέτησαν τούβλα για πιθανή μελλοντική χρήση κατά της ιδιοκτησίας.

Οι εισβολείς έγιναν αντιληπτοί από τους σκύλους και τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι φώναξαν και ξεσήκωσαν τη γειτονιά. Τότε οι δράστες άρπαξαν γεωργικά εργαλεία και τράπηκαν σε φυγή, επιστρέφοντας στο δάσος.

Η καταγγελία έχει αποσταλεί στις αρμόδιες αρχές, την Τοπική Κοινότητα Ελεκίστρας και σε συλλογικότητες των ανατολικών προαστίων της Πάτρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή για την ασφάλεια των κατοίκων.

Ειδήσεις Τώρα

Γλυφάδα: Ο γιος που δολοφόνησε και τους δύο γονείς του μέσα σε 12 χρόνια- Η πρόωρη αποφυλάκιση και οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

Πάτρα: Άμορφη μάζα το ΙΧ όπου σκοτώθηκαν ο 19χρονος και η 17χρονη - Νέες φωτογραφίες

Νέο βίντεο δείχνει την εξαφανισμένη Λόρα στου Ζωγράφου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ρωμανού Πάτρας Ρομά Καταγγελία

Ειδήσεις