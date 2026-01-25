Ρωμανός Πατρών: Ιδιοκτησίες έγιναν στόχος εισβολής- Νεαροί Ρομά ανέβηκαν σε σκεπές- Καταγγελία στο thebest.gr

Καταγγελία που εστάλη στο thebest.gr αναφέρει ότι, σήμερα στις 10 π.μ. ομάδα τεσσάρων νεαρών Ρομά εισέβαλε σε δύο όμορα οικόπεδα στον Ρωμανό Πατρών, κατά τη διάρκεια που οι ιδιοκτήτες ήταν απασχολημένοι με την απομάκρυνση σπασμένων δέντρων μετά την κακοκαιρία.

Δύο από τα άτομα εισήλθαν από φράχτη επί της δημοτικής οδού Ζωοδόχου Πηγής, ενώ τα άλλα δύο πέρασαν από την οδό Αγίου Δημητρίου μέσω του Δάσους του Ρέματος Ρωμανού. Σκαρφάλωσαν φράχτες, ανέβηκαν στη σκεπή αποθηκών και τοποθέτησαν τούβλα για πιθανή μελλοντική χρήση κατά της ιδιοκτησίας.

Οι εισβολείς έγιναν αντιληπτοί από τους σκύλους και τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι φώναξαν και ξεσήκωσαν τη γειτονιά. Τότε οι δράστες άρπαξαν γεωργικά εργαλεία και τράπηκαν σε φυγή, επιστρέφοντας στο δάσος.

Η καταγγελία έχει αποσταλεί στις αρμόδιες αρχές, την Τοπική Κοινότητα Ελεκίστρας και σε συλλογικότητες των ανατολικών προαστίων της Πάτρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή για την ασφάλεια των κατοίκων.