Νέο βίντεο δείχνει την εξαφανισμένη Λόρα στου Ζωγράφου

Οι Αρχές εξετάζουν το ντοκουμέντο

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται να ρίξει φως στην υπόθεση της εξαφανισμένης 16χρονης Λόρας, καθώς δείχνει την ανήλικη να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου την περασμένη Τετάρτη.

Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι η Λόρα πιθανότατα παραμένει στη χώρα.

 Το νέο στοιχείο

 Το βίντεο, που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ. και αποτυπώνει ένα κορίτσι, το οποίο οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τη Λόρα, να εισέρχεται σε κατάστημα της περιοχής και να ρωτά τον ιδιοκτήτη για τις θυρίδες παραλαβής προϊόντων εταιρείας κούριερ.

 Σύμφωνα με την μαρτυρία του ιδιοκτήτη, το περιστατικό σημειώθηκε την ημέρα της κακοκαιρίας, με το κορίτσι να φοράει κουκούλα και να μιλά σπαστά ελληνικά, γεγονός που δυσχέρανε την αναγνώρισή της εκείνη τη στιγμή. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τον εντοπισμό της.

