Εξαφάνιση 16χρονης από Πάτρα: Η «μυστηριώδης» φίλη της αγνοούμενης Λόρα και το «αδιέξοδο» με το παλιό κινητό της τηλέφωνο

Συνεχίζεται το θρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, από όταν και έφυγε με ταξί από την Πάτρα και τελευταία φορά εθεάθη στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα.

Άγνωστο παραμένει το που βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, με τις αρχές να συνεχίζουν πυρετωδώς τις έρευνες σε Αθήνα, Πάτρα αλλά και Γερμανία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο η ανήλικη να κατάφερε να φύγει από τη χώρα. Παράλληλα, οι γονείς της ανήλικης αλλά και συμμαθητές της συνεχίζουν να δίνουν καταθέσεις σχετικά με την εξαφάνισή της.

Νέο στοιχείο αποτελεί η «μυστηριώδης» 18χρονη φίλη που είχε αναφέρει η Λόρα στους γονείς της στο παρελθόν. Πρόκειται για μια κοπέλα που φέρεται να γνώρισε το περασμένο καλοκαίρι, η οποία διαμένει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου. Οι αρχές έχουν εστιάσει στην εύρεση της Άννας, της εν λόγω φίλης, με την ελπίδα ότι σε εκείνη απευθύνθηκε η 16χρονη. Ωστόσο, η αστυνομία αμφιβάλλει για την ύπαρξη της 18χρονης, θεωρώντας ότι η Λόρα επινόησε την ύπαρξή της για να «σβήσει» κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να συνδέεται στην εύρεσή της.

Οι γονείς της 16χρονη γνώριζαν την ύπαρξη της Άννας, της φίλης που είχε παρουσιάσει η Λόρα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, δεν την ενέκριναν. Μιλώντας στην εκπομπή Live News, φίλοι της Λόρα αναφέρθηκαν στην 18χρονη και σε όσα τους είχε πει για αυτήν η 16χρονη.

«Με είχε πει για μια φίλη της από την Αθήνα που ήταν από την Ουκρανία. Οι γονείς της όμως δεν την άφηναν να κάνει παρέα μαζί της. Μας έλεγε ότι ο πατέρας της έκανε έλεγχο στο κινητό της κάθε μέρα. Δεν είναι ότι δεν την άφηναν να βγαίνει έξω, αλλά ήθελε αν γνωρίζουν με ποιους μιλάει. Δεν μας έλεγε τον λόγο που δεν την άφηναν να κάνει παρέα με την Ουκρανή, μας έλεγε απλά ότι δεν την συμπαθούσαν», είπε συμμαθήτρια της Λόρα.