Πάτρα: Στο μικροσκόπιο το κινητό της Λόρας- Έρευνα για στίγμα στη Γερμανία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν πριν από 13 ημέρες, με την αγωνία της οικογένειάς της να κορυφώνεται όσο περνούν οι ημέρες χωρίς κάποιο νεότερο στοιχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία έχει απευθύνει επίσημο αίτημα συνδρομής προς τις γερμανικές Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί αν το κινητό τηλέφωνο που αγόρασε η ανήλικη μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της εκπέμπει σήμα από τη Γερμανία. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο εξετάζεται σοβαρά, καθώς υπάρχει η πιθανότητα στη συσκευή να έχει τοποθετηθεί γερμανική κάρτα SIM, στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στις κινήσεις της και να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς η 16χρονη δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν, ούτε με την οικογένειά της ούτε μέσω τρίτων προσώπων. Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου, σε μια προσπάθεια να διαλευκάνουν τις συνθήκες της εξαφάνισής της και να διαπιστώσουν αν η ανήλικη βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον.