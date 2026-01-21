Πάτρα: Συγκίνηση για την απώλεια της Ελένης Γκούμα- Είχαν με τον σύζυγό της το «Φουρνάκι»

Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε στην κοινωνία της Πάτρας η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της συμπολίτισσας Ελένης χήρας Νικ. Γκούμα σε ηλικία 80 ετών.

Η εκλιπούσα με τον αείμνηστο σύζυγο της Νικόλαο Γκούμα, είχαν τη γνωστή στους παλιότερους Πατρινούς επιχείρηση «Φουρνάκι» στη Γούναρη και Αθ. Διάκου με πάντα φρέσκες και λαχταριστές τυρόπιτες.

Πιο πριν είχαν λειτουργήσει και επιχείρηση με ρούχα. Η Ελένη Γκούμα το γένος Μαυρομάτη καταγόταν από το Καπελέτο του νομού Ηλείας και ήταν μητέρα δύο παιδιών, της Κωνσταντίνας και του Βαγγέλη, ο οποίος είναι επαγγελματίας μουσικός (ασχολείται με τα ντραμς). Τον τελευταίο καιρό η αγαπητή Ελένη Γκούμα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε νοσηλευτεί στην χειρουργική κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Δεν το έβαζε όμως κάτω. Υπήρξε πάντα μία καλοσυνάτη, ευγενής γυναίκα που καλημέριζε εγκάρδια όλους στη γειτονιά της στην Δημ. Γούναρη κοντά στα Ψηλαλώνια. Η είδηση του θανάτου της την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 λύπησε όσους την γνώριζαν.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 22/1 στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών στις 2 το μεσημέρι, όπου και κατόπιν θα ταφεί.

Η Ελένη Γκούμα είχε και μία αγαπημένη εγγονή, τη Σοφία.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ