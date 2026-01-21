Κακοκαιρία: Τρία σπίτια εκκενώθηκαν στον Άγιο Δημήτριο

Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση τριών κατοικιών που βρίσκονται πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

Η απόφαση ελήφθη καθώς υπήρξε ανησυχία ότι σε περίπτωση υπερχείλισης του ρέματος θα μπορούσαν να τεθούν σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Και στις τρεις περιπτώσεις οι κάτοικοι δεν ήθελαν να εκκενώσουν τα σπίτια αλλά με την συνεδρομή και της ΕΛΑΣ οι ιδιοκτήτες πείστηκαν να βγουν από αυτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες , αναφέρει το ertnews από τη δημοτική Αρχή Αγίου Δημητρίου, υπάρχουν δύο ακόμα περιπτώσεις κατοικιών, οι οποίες κρίνονται επικίνδυνες και οι Αρχές σκοπεύουν να προχωρήσουν στην εκκένωσή τους.