Ηλεία: Στάβλος κατέρρευσε μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλου

Μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν στην περιοχή της Πηνείας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες, με το χωριό Σκλίβα να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα.



Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Πηνείας, Κώστας Αναγνωστόπουλος, ολοκληρωτική ήταν η καταστροφή στις υλικές εγκαταστάσεις στο Σκλίβα Πηνείας. Στάβλος επιφάνειας περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων κατέρρευσε μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλου, ενώ χάθηκαν και περίπου 60 πρόβατα, με τους ιδιοκτήτες να τα ψάχνουν.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου, με συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας να παρεμβαίνει για να αποκαταστήσει την κυκλοφορία, καθώς κομμάτια του σταύλου είχαν πέσει στο οδόστρωμα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη διέλευση οχημάτων.