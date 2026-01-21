Ηλεία: Στάβλος κατέρρευσε μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλου

Σφοδρό πέρασμα ανεμοστρόβιλου στην Πηνεία
Μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν στην περιοχή της Πηνείας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες, με το χωριό Σκλίβα να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα.
Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Πηνείας, Κώστας Αναγνωστόπουλος, ολοκληρωτική ήταν η καταστροφή στις υλικές εγκαταστάσεις στο Σκλίβα Πηνείας. Στάβλος επιφάνειας περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων κατέρρευσε μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλου, ενώ χάθηκαν και περίπου 60 πρόβατα, με τους ιδιοκτήτες να τα ψάχνουν.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου, με συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας να παρεμβαίνει για να αποκαταστήσει την κυκλοφορία, καθώς κομμάτια του σταύλου είχαν πέσει στο οδόστρωμα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη διέλευση οχημάτων.
Για το περιστατικό έχει ήδη γίνει αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ.
Αύριο αναμένεται να επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας, προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων.
Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Πηνείας, με πτώσεις δέντρων στον Πρόδρομο Πηνείας, στη Βουλιαγμένη και στο Πρινάρι, χωρίς –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
πηγή patrisnews.com
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr