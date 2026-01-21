Πάτρα: Στα ύψη και σήμερα οι ριπές των ανέμων

Στα ύψη και σήμερα οι ριπές των ανέμων στην Πάτρα σύμφωνα με μετρήσεις του meteo.

Στον Ρωμανό Πατρών η τιμή έδειξε 17 χλμ ανά ώρα ενώ στο Πανεπιστήμιο αντιστοίχως, τα 119 χλμ ανά ώρα.

"Πριν μία με δύο ώρες κόπασαν οι μανιασμένοι Ανατολικοί άνεμοι αφήνοντας πίσω τους πληθώρα υλικών ζημιών" αναφέρει στην ανάρτησή του ο προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης.