Πάτρα: Πτώσεις δέντρων και αιωρούμενα αντικείμενα παντού από τους θυελλώδεις ανέμους- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σημαντικά προβλήματα συνεχίζουν να καταγράφονται και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν την πόλη και προκαλούν επικίνδυνες καταστάσεις σε δρόμους και γειτονιές.

-Στην ακύρωση δρομολογίων τρένων στη γραμμή του Προαστιακού Ρίο – Άγιος Ανδρέας προχωρά σήμερα η Hellenic Train Ρίο λόγω πτώσης δέντρου στις σιδηροδρομικές γραμμές.

- Στην οδό Ιωάννου Διακίδη, κοντά στην Περιβόλα της Πάτρας, ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ δεν άντεξε στους ισχυρούς ανέμους και κατέπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της περιοχής.

- Στην πλατεία της Αρόης καταγράφονται ζημιές σε οπωροπωλείο από αιωρούμενα αντικείμενα.

- Στην Ηρώων Πολυτεχνείου στη συμβολή με την Πέντε Πηγαδίων έχουν πέσει στο δρόμο αλουμίνια από παρακείμενη πολυκατοικία.

- Το πρωί σημειώθηκε πτώση δέντρου στην οδό Κεφαλληνίας, όπου κορμός ξεριζώθηκε και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς ο οδηγός του οχήματος απουσίαζε τη στιγμή του περιστατικού. Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στο Ρίο, έξω από το παλιό δημαρχείο.

- Στα Μποζαϊτικα, στην οδό Πλουτάρχου, έπεσε δένδρο μπροστά σε είσοδο σπιτιού με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μέσα στο σπίτι οι ένοικοί του, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ειδοποιήσουν τις αρχές για να απομακρύνει το δένδρο και να μπορέσουν να βγουν!

- Κοντέινερ, που βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Χαράδρου τούμπαρε με αποτέλεσμα να “φράξει” το δρόμο.

- Παράλληλα, κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου και Μαυροκορδάτου, όπου τέντα καταστήματος αποκολλήθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και αιωρείται επικίνδυνα, δημιουργώντας κίνδυνο για πεζούς και διερχόμενα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για την απομάκρυνσή της και την αποκατάσταση της ασφάλειας.

- Συνεχώς σε αστυνομία και πυροσβεστική φτάνουν αναφορές για ζημιές σε οχήματα από κάδους που μετακινούνται λόγω των ανέμων.

- Πτώση δένδρου σημειώθηκε και στα Βερναδέικα Ρίου, πάνω στη στροφή του δρομου.