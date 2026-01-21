Δυτική Ελλάδα σε κόκκινο συναγερμό: Ακραία κακοκαιρία σήμερα και κλειστά σχολεία

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα κατηγορίας 5 – Μέτρα προστασίας και οδηγίες προς τους πολίτες
Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Δυτική Ελλάδα, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή εξελίσσεται σε ακραίο και επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο.
Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι βροχοπτώσεις ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες, με την ένταση των φαινομένων να αυξάνεται σταδιακά και την κακοκαιρία να κατατάσσεται στην κατηγορία 5.
Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων και την προστασία των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για σήμερα, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Παράλληλα, ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ η εφημερία των επειγόντων περιστατικών μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
Κλειστοί παραμένουν επίσης οι Παιδικοί Σταθμοί, το Δημοτικό Βρεφοκομείο, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και τα ΚΑΠΗ της Πάτρας, με στόχο την προστασία των παιδιών, των ευπαθών ομάδων και των εργαζομένων. Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, κλειστό παραμένει και το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «Μέριμνα» στην Πάτρα.
Η Πολιτική Προστασία απαγορεύει τις χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και ζητά σε όποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να υπάρξει τηλεργασία, να εφαρμοστεί.
Στο δημόσιο επίσης θα υπάρξει τηλεργασία.
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις μετακινήσεις.
Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων παραμένει σε ισχύ η διακοπή των δρομολογίων των φέρι μποτ στην πορθμειακή γραμμή Ρίου–Αντιρρίου.
Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Γέφυρα ΑΕ», με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου για δίκυκλα, τροχόσπιτα και φορτηγά κενού φορτίου με μεγάλη επιφάνεια, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Τα Ι.Χ. επιβατικά και τα φορτηγά με φορτίο κινούνται κανονικά, ωστόσο οι οδηγοί καλούνται να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους, να αποφεύγουν τις προσπεράσεις και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας.
Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση ανάγκης. Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε πλήρη κινητοποίηση, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και παρεμβαίνοντας όπου απαιτηθεί.
