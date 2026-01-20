Πάτρα: Εφημερία επειγόντων στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», την Τετάρτη, αντί του Ρίου λόγω κακοκαιρίας

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν την περιοχή, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια ενημερώνει ότι η αυριανή, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, εφημερία επειγόντων περιστατικών του ΠΓΝΠ (Ρίο) θα πραγματοποιηθεί προσωρινά στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Η μεταφορά της εφημερίας ισχύει έως τις 15:00 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Οι πολίτες που χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα καλούνται να μην προσέλθουν στο Νοσοκομείο Ρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.

Η 6η ΥΠΕ υπογραμμίζει ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους προστασίας των ασθενών και του προσωπικού, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που καθιστούν επικίνδυνη την πρόσβαση στο Ρίο. Οι αρχές και οι υπηρεσίες των νοσοκομείων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Οι πολίτες παρακαλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των εφημεριών.