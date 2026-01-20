Αναστάτωση στα Προσφυγικά: Διαδοχικές συμπλοκές και προσαγωγές

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Προσφυγικών, στην Πάτρα, όπου σημειώθηκαν δύο σοβαρά και διαδοχικά επεισόδια, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Πριγκιποννήσων, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερο επεισόδιο στην οδό Δορυλαίου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασαν τα επεισόδια παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με άνδρες της ΟΠΚΕ να αναπτύσσονται στην περιοχή προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και να αποτραπεί η κλιμάκωση της έντασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί προσαγωγές ατόμων, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους ή αν πρόκειται να μετατραπούν σε συλλήψεις.