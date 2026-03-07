Μέση Ανατολή: Ισραηλινές επιδρομές στην Τεχεράνη- Drone χτύπησε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Απειλές του Ιράν σε όσες ευρωπαϊκές χώρες συμμαχήσουν με ΗΠΑ και Ισραήλ

Άλλη μια νύχτα δύσκολη πέρασε η Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις να μαίνονται. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη μετά τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες το αεροδρόμιο της ιρανικής πρωτεύουσας. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε αεροδρόμιο στο Ιράκ. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι και τη Μανάμα. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης προκάλεσαν τις ΗΠΑ να διατάξουν το Πολεμικό Ναυτικό τους να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα στο Στενό του Ορμούζ.

Μαζική ιρανική επίθεση με drones στο Ισραήλ Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε νέο «μαζικό κύμα επιθέσεων με drones» κατά του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna. «Το ιρανικό ναυτικό στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις και τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ. το Ισραήλ) με μαζικό κύμα επιθέσεων με drones», δήλωσαν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το Irna. Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν ήταν η βάση Αλ Μινχάντ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα, μια ακόμα βάση στο Κουβέιτ καθώς και μια «στρατηγική εγκατάσταση» στο Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αναφορές για πυραύλους και drones στα ΗΑΕ

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας «ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή σε απειλές από εισερχόμενους πυραύλους και drones από το Ιράν». Πρόσθεσε ότι οι ήχοι που ακούγονται σε διάφορα σημεία του εμιράτου είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων και drones από τα συστήματα αεράμυνας.

Το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης φλέγεται Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την ιρανική πρωτεύουσα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο εντοπίστηκε γεωγραφικά από το CNN έδειχνε το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης να φλέγεται μετά τις επιθέσεις.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING:<br>Reports indicate that airstrikes have hit Iran’s Mehrabad International Airport in Tehran, amid the ongoing conflict. The strikes are widely attributed to Israeli forces, though details about the scale of damage and casualties remain unclear. <a href="https://t.co/oQcAVi7eNo">pic.twitter.com/oQcAVi7eNo</a></p>— Sharq Global Tv (@SharqTv) <a href="https://twitter.com/SharqTv/status/2030076024675827751?ref_src=twsrc%5Etfw">March 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και ορατός καπνός στα ανατολικά και δυτικά τμήματα της Τεχεράνης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Mehrabad International Airport.<br><br>Possible strikes on fuel storage and at least one plane might be on fire (pic 2). <a href="https://t.co/gSuzBaiaOd">https://t.co/gSuzBaiaOd</a> <a href="https://t.co/O84LX561ad">pic.twitter.com/O84LX561ad</a></p>— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) <a href="https://twitter.com/Archer83Able/status/2030056134313124186?ref_src=twsrc%5Etfw">March 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Iρανός πρέσβης στον ΟΗΕ: Έχουν χάσει τη ζωή τους 180 παιδιά από τις επιθέσεις Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σάιντ Ιραβανί, δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει έναν «σκόπιμο, απρόκλητο και παράνομο πόλεμο που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Σημείωσε ότι η σύγκρουση έχει εισέλθει στην «έβδομη ημέρα αυτής της μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026». Ο κ. Iραβανί ανέφερε ότι «τουλάχιστον 1.332 άμαχοι — συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών — έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους», ενώ «χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί». Υποστήριξε επίσης ότι «αεροδρόμια, σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, τεμένη, αστυνομικά κτίρια και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές έχουν στοχευθεί και καταστραφεί σκόπιμα». Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά, μεταξύ των οποίων επίθεση σε «δημοτικό σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, στο νότιο Ιράν», ισχυριζόμενος ότι «175 μαθήτριες σκοτώθηκαν σε εκείνη την επίθεση». Πρόσθεσε ότι «περισσότερα από 180 παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα έχουν χάσει τη ζωή τους» και ότι «περισσότερα από 20 σχολεία έχουν υποστεί ζημιές».

Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοινώσει ότι αναστέλλονται όλες οι πτήσεις από και προς Ντουμπάι Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε σήμερα ότι οι όλες οι πτήσεις προς και από το Ντουμπάι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρίας στο Χ. Η Emirates εκτελούσε κάποιες πτήσεις από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι μέσω ασφαλών αεροδιαδρόμων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">All flights to and from Dubai have been suspended until further notice. <br><br>Please do not go to the airport.<br><br>Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.<br><br>The safety of our passengers and crew is our… <a href="https://t.co/6NhEajVslU">pic.twitter.com/6NhEajVslU</a></p>— Emirates Support (@EmiratesSupport) <a href="https://twitter.com/EmiratesSupport/status/2030178879214866742?ref_src=twsrc%5Etfw">March 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>