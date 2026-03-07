Η Δρ. Αφροδίτη Σεβαστή, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθύνουσα Σύμβουλος του νέου εθνικού φορέα Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Υπερταμείο ανακοίνωσαν τη σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας του Υπερταμείου «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)», με διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY».

Η εταιρεία αναμένεται να αποτελέσει τον επιχειρηματικό βραχίονα του εθνικού εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Pharos», το οποίο θα έχει ως υπολογιστικό πυρήνα τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ». Η θυγατρική εταιρεία συστάθηκε με μετόχους το Υπερταμείο, που κατέχει ποσοστό 70%, και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο κατέχει το υπόλοιπο 30%.

Στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν στελέχη με σημαντική εμπειρία στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την επιχειρηματικότητα. Πρόεδρος της εταιρείας αναλαμβάνει ο Θάνος Παπαδημητρίου, ενώ Διευθύνουσα Σύμβουλος ορίζεται η Δρ. Αφροδίτη Σεβαστή.

Ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της Δρ. Αφροδίτης Σεβαστής στη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου, καθώς πρόκειται για απόφοιτη του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος διπλώματος, μεταπτυχιακού και διδακτορικού από το ίδιο τμήμα, ενώ διαθέτει και μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Information Networking από το Carnegie Mellon University στις ΗΠΑ.

Η Δρ. Σεβαστή διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών στην ηγεσία σύνθετων προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1997 στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ως R&D Engineer. Την περίοδο 2005–2018 διετέλεσε επικεφαλής σχεδιασμού και ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών λύσεων για το πανευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT, ενώ έχει υπάρξει ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας.

Έχει επίσης διατελέσει Chief Technology Officer στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και IT Operations Director στη Munich RE HealthTech, ενώ σήμερα είναι Chief Technology Officer στο Υπερταμείο και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank.