ΥΠΕΞ: Ακόμη 227 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή

Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή

Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών:

 - 46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

 - 89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

 Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

 Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

