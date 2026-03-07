Καιρός: Άστατο Σαββατοκύριακο με βροχές και ενισχυμένους βοριάδες

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα και αύριο, με νεφώσεις και κατά τόπους βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα αποτελέσουν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός σήμερα

Στην κεντρική, ανατολική και βόρεια χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -3 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 14-16, στην Ήπειρο από 4 έως 17-18 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 5 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 17-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 13-15 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στην Κρήτη 6 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ, με εξαίρεση την περιοχή των Κυθήρων όπου θα επικρατήσουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας μέχρι το πρωί αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα να εκδηλωθεί πρόσκαιρη ασθενής βροχή κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Από τις μεσημεριανές ώρες θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις ασθενείς. Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 08-03-2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη λίγες τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.