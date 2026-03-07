Λύκειο Ελληνίδων Πατρών: Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας

H Ημέρα Της Γυναίκας δεν αποτελεί μόνο μέρα τιμής προς τις γυναίκες, αλλά μια ημέρα μνήμης, διεκδίκησης και προβληματισμού γύρω από τις έμφυλες ανισότητες που εξακολουθούν να διαμορφώνουν τις σύγχρονες κοινωνίες.

Προκειμένου να τονιστεί η ουσιαστική σημασία της ημέρας το Λύκειο των Ελληνίδων- Παράρτημα Πατρών σας προσκαλεί την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 στις 6μμ,στην κεντρική του αίθουσα (Σατωβριάνδου 32, 1ος όροφος) σε μια ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο:

«Η 8η Μαρτίου ως Υπενθύμιση: Η Έμφυλη Βία και η Γυναικοκτονία μέσα από το Πρίσμα της Εγκληματολογίας».

Θα μιλήσει η κυρία Ειρήνη Σταμούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών µε γνωστικό αντικείµενο «Κριτική Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική».

Στην ομιλία της η κυρία Σταμούλη θα επιχειρήσει να αναδείξει υπό το πρίσμα της εγκληματολογίας ότι η έμφυλη βία και η γυναικοκτονία δεν αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα εγκλήματα, αλλά ως κοινωνικά φαινόμενα που απορρέουν από ιστορικά διαμορφωμένες σχέσεις εξουσίας και ανισότητας.

Η κακοποίηση των γυναικών — σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική — αποτελεί συχνά μέρος ενός κύκλου συνεχούς βίας που μπορεί να κλιμακωθεί ως τη γυναικοκτονία, την ακραία μορφή έμφυλης βίας.