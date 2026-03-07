Ζαχάρω Ηλείας: Αντίστροφη μέτρηση για την σταδιακή επαναλειτουργία κατασκηνώσεων

Σημαντική εξέλιξη για τον Δήμος Ζαχάρως που εξασφάλισε την διαχείριση των κατασκηνώσεων Νέας Φιγαλείας, με σκοπό να επαναλειτουργήσουν σταδιακά.

Ειδικότερα και όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος, ο Δήμος Ζαχάρως, με την υπ’ αριθ. 42/06-03-2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και σε συνέχεια σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αποδέχθηκε το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος εικοσαετή παραχώρηση των Κατασκηνώσεων Νέας Φιγαλείας, ακινήτου κυριότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε το τελευταίο βήμα προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, του Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.

«Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας επίπονης και μακράς διαδικασίας που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2024, με σκοπό την αποκατάσταση και αξιοποίηση ενός ανενεργού χώρου έκτασης περίπου 10.000 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Φιγαλείας (Κάτω Φιγαλείας) και την ένταξή του σε έναν οργανωμένο σχεδιασμό προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ο χώρος προορίζεται για κατασκηνωτική χρήση, καθώς και για την ανάπτυξη πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες χρήσεις γης και με δαπάνες του Δήμου» επισημαίνει με σχετική ανάρτηση του ο Δήμος Ζαχάρως.