Πάτρα: Οδηγοί αποφεύγουν τα διόδια και γεμίζουν την Παλαιά Εθνική στα Καμίνια- «Τρέχουν με 90 χλμ. μπροστά από σπίτια και σχολείο»

Έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων των Καμινίων για την κατάσταση που επικρατεί στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, καθώς η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι ταχύτητες των οχημάτων συχνά ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια, καθώς το οχήματα αποφεύγουν την Νέα Εθνική για να μην πληρώσουν τα διόδια.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων και κάτοικος της περιοχής, Νίκος Θεοδωρόπουλος, η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών συνεχίζει να επιλέγει τον παλαιό δρόμο αντί του νέου αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή διοδίων. «Ειδικά όσοι μεταβαίνουν στην Κάτω Αχαΐα, επιλέγουν τον παλιό δρόμο, καθώς ακόμη κι αν περάσουν από τα διόδια του Αλισσού, θα πρέπει στη συνέχεια να βγουν στα διόδια του Γομοστού και να επιστρέψουν προς τα πίσω», αναφέρει.

Η κατάσταση, όπως λέει, δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των μαθητών. «Ο κίνδυνος στα Καμίνια είναι μεγάλος, διότι πέρα από την αυξημένη κίνηση, αναπτύσσονται και μεγάλες ταχύτητες. Όχι μόνο δεν τηρείται το όριο των 30 χιλιομέτρων την ώρα που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ, αλλά ούτε και των 50 χιλιομέτρων που ίσχυε προηγουμένως. Βλέπουμε νταλίκες να κινούνται ακόμη και με 90 χιλιόμετρα την ώρα», σημειώνει.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι τα σπίτια βρίσκονται κυριολεκτικά πάνω στον δρόμο, ενώ στην περιοχή λειτουργεί και το Δημοτικό Σχολείο. Παράλληλα, πεζοδρόμιο υπάρχει μόνο από τη μία πλευρά του δρόμου, γεγονός που δυσκολεύει την ασφαλή μετακίνηση των πεζών.

«Τι θα γίνει σε έναν- δύο μήνες που θα ξεκινήσουν και τα μπάνια; Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά φοβάμαι ότι είναι θέμα χρόνου να συμβεί κάτι», τονίζει.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ζητήσει να συζητηθεί το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να εξεταστούν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Όπως αναφέρουν στο thebest.gr, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις, είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πρώτο ενδεχόμενο τον συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου.