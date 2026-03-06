Δήμος Ναυπακτίας και Επιτροπή Ισότητας τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Επιτροπή Ισότητας Δήμου Ναυπακτίας, τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας, διοργανώνοντας την Ημερίδα «Εκπαίδευση και Εργασία: Η γυναίκα στο Επίκεντρο» αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στο κτήριο «Ναυπακτία» (Λιμάνι Ναυπάκτου), στις 18:30.

Στόχος είναι η ενημέρωση γύρω από τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τις διαθέσιμες δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών.

Σε μια εποχή που οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μεταβάλλονται διαρκώς, η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα ενημέρωσης και διαλόγου. Μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και ανταλλαγή εμπειριών, θα αναδειχθούν οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό στίβο, οι δυνατότητες εκπαίδευσης και επανακατάρτισης, καθώς και οι προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία ενός ανοιχτού και φιλικού χώρου, όπου κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγελματικής διαδρομής, θα μπορεί να θέσει προβληματισμούς και ερωτήματα, να ενημερωθεί και να ανακαλύψει νέες ευκαιρίες.

Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν ομιλητές με σημαντική εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας υπεύθυνη για θέματα Ισότητας, Άρσης των Κοινωνικών Ανισοτήτων και των Φυλετικών Διακρίσεων και Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δυτικής Ελλάδας κ. Αμαλία Βούλγαρη, η Διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπάκτου κ. Ισμήνη Καβαλλάρη, ο Διευθυντής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ναυπάκτου κ. Βαγγέλης Μακρυγιώργος, οι Εκπρόσωποι της ΔΥΠΑ Ναυπάκτου κ. Ελένη Μαρτσούκα και κ. Χρήστος Κουτσογιάννης και η Κοινωνική Λειτουργός και Συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ναυπακτίας με MSc Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Δήμητρα Χαμηλού.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ναυπακτίας και στους στόχους που έχουν τεθεί για την προώθηση της ισότητας των φύλων, την ενδυνάμωση της γυναίκας και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.