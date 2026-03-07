Καιρός: Άστατος από σήμερα με βροχές, ενισχυμένους ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε ανατολικά και νότια τμήματα και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο μικρή πτώση αναμένεται στα βόρεια το Σάββατο.

Πρόγνωση Σάββατο (7/03)

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με λίγες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς.