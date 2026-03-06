Φωτιές στην Αχαΐα: Μετά τις στάχτες- «Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε»- Η ιστορία του κτηνοτρόφου Παναγιώτη Λάτση

«O άνθρωπος είναι το πιο δυνατό θηρίο στη φύση. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε», λέει ο Παναγιώτης Λάτσης, κτηνοτρόφος από την Αχαΐα

Κινδύνεψε να χάσει το σπίτι και τα ζώα του στις φωτιές της Κάτω Αχαΐας, αλλά παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον. «Εκείνες τις ημέρες της φωτιάς ήταν πολύ άσχημες. Όταν ήρθαμε, ήταν τα αυτοκίνητά μας καμένα, το αγροτικό ίσα που το προλάβαμε, παντού φωτιές, καπνοί, μια κατάσταση κόλαση. Τα ζώα για καλή μας τύχη ήταν στα χωράφια και δεν κάηκαν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα». Θυμάται ότι, μερικούς μήνες μετά, κοιτούσε με απορία τους δασολόγους που ξεκίνησαν να υλοποιούν αντιδιαβρωτικά έργα στο βουνό, στο πλαίσιο του προγράμματος Αποκατάστασης και Αναγέννησης του φυσικού οικοσυστήματος στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας-Αχαΐας που ανέλαβε ως Ανάδοχος η Coca-Cola Τρία Έψιλον με δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC.

Όπως αναφέρει η εταιρεία "ο Παναγιώτης, κτηνοτρόφος τρίτης γενιάς στην Αχαΐα, είδε το κοπάδι του να τυλίγεται στους καπνούς τις μέρες της φωτιάς, αλλά επέλεξε να μείνει και να συνεχίσει τη ζωή και τη δουλειά του στον τόπο του.

Σήμερα βλέπει την αλλαγή στις εκτάσεις όπου εργάζεται καθημερινά: το έδαφος είναι πιο σταθερό, οι πλαγιές πιο προστατευμένες και το οικοσύστημα αρχίζει να ανακάμπτει, δημιουργώντας πιο ασφαλείς συνθήκες για τα ζώα του και μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον.

Τα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας σε 7.933 στρέμματα ολοκληρώθηκαν σε μόλις 2 μήνες, με δωρεά €1 εκατ. από το Ίδρυμα της Coca-Cola HBC, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της τοπικής κοινότητας.