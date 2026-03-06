Επίσκεψη του Οικονομικού Τμήματος της Αμερικάνικης Πρεσβείας στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, αντιπροσωπεία του Οικονομικού Τμήματος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ). Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ, καθ. Βασίλης Λουκόπουλος, συνοδευόμενος από στελέχη του Φορέα, καθώς και ο Διευθυντής της Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.), κ. Δημήτρης Καραγιάννης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκε το έργο και η στρατηγική του ΕΠΠ, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του στην υποστήριξη και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, στα έργα ΕΤΑΚ στα οποία συμμετέχει ως συντονιστής και βασικός εταίρος, καθώς και στη διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και οικονομία. Αντίστοιχα, ο κ. Καραγιάννης παρουσίασε το έργο και τη συμβολή του ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. στην επιχειρηματική ανάπτυξη της περιοχής.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν φιλοξενούμενες εταιρείες του ΕΠΠ, οι οποίες διαθέτουν μετοχική σύνδεση ή/και υφιστάμενη ή δυνητική συνεργασία με οργανισμούς ή επιχειρήσεις των ΗΠΑ και δραστηριοποιούνται στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) και της Βιοτεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν ο τεχνοβλαστός BioDetect, οι εταιρείες Of Dreams and Knowledge, The Thoms, Advent Technologies Holdings Inc., Digital Sky, Qualcomm, Noesis Technologies και InsyBio, καθώς και το Κέντρο Ικανοτήτων π-ΝΕΤ. Παρούσα ήταν επίσης η εταιρεία Rhyme&Reason, ως μέλος του δικτύου του οικοσυστήματος του ΕΠΠ.

Τα μέλη της αποστολής της Αμερικάνικης Πρεσβείας εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον τόσο για τις εταιρείες και τα καινοτόμα αποτελέσματα που έχουν επιτύχει όσο και για τη δράση και τον ρόλο του ΕΠΠ στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος σχετικά με δυνατότητες μελλοντικών συνεργασιών, τρόπους αλληλοϋποστήριξης και την περαιτέρω ενίσχυση της διασύνδεσης με το αμερικανικό επιχειρηματικό και ερευνητικό οικοσύστημα.