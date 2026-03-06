Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Σπυρίδων Γεωργίου σε ηλικία 58 ετών

Σήμερα η κηδεία του
Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του Σπυρίδωνος Παν. Γεωργίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 4 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου στην Πάτρα.
Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν η σύζυγός του Παναγιώτα, τα παιδιά του Σταυρούλα και Παναγιώτης, η μητέρα του Σταυρούλα, καθώς και οι Δημήτριος και Άννα Γιαλιάρη.
Επίσης, τα αδέλφια του Μαντώ χήρα Νικολάου Παυλοπούλου, Διονυσία Γεωργίου και Ουρανία Γιαλιάρη, τα ανίψια του και οι λοιποί συγγενείς.
