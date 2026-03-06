Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Πατρινού δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα και του μουσικού Σωτήρη Ντούβα, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας τους, ύστερα από πολύμηνη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η είδηση της απώλειας σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τους γνωρίζουν, καθώς η οικογένεια είναι ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Την απώλεια γνωστοποίησε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Ντούβας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας αποχαιρέτησε τον πατέρα του