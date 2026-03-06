Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα

Η συγκινητική ανάρτηση αποχαιρετισμού του Αλέξανδρου Ντούβα μετά την απώλεια του πατέρα τους
Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Πατρινού δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα και του μουσικού Σωτήρη Ντούβα, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας τους, ύστερα από πολύμηνη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Η είδηση της απώλειας σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τους γνωρίζουν, καθώς η οικογένεια είναι ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.
Την απώλεια γνωστοποίησε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Ντούβας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας αποχαιρέτησε τον πατέρα του
