Ολυμπία Οδός: Εργασίες βαριάς συντήρησης στις σήραγγες της Παναγοπούλας

Στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης των παλαιών αναλογικών καμερών με νέες ψηφιακές εντός των σηράγγων Τ26, Τ25 και Τ24 του συμπλέγματος σηράγγων Παναγοπούλας, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, ανακοινώνει η Ολυμπία Οδός.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κατεύθυνση προς Αθήνα θα εξυπηρετείται από την κατεύθυνση προς Πάτρα μέσω των Ανοιγμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) από τη Χ.Θ. 193,6 έως τη Χ.Θ. 185,0 και η κυκλοφορία προς Πάτρα θα εξυπηρετείται από την παράπλευρη βοηθητική οδό των σηράγγων (belvedere) που βρίσκεται βορείως αυτών (δείτε και το ακόλουθο διάγραμμα).