Αιγιαλεία: Χειροπέδες σε 11 άτομα για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και της ΟΠΚΕ

Αιγιαλείας, έντεκα κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού

ύδρευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, έπειτα από έλεγχους που διενεργήθηκαν, από αρμόδια συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, διαπιστώθηκε

ότι ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τις οικίες τους, έχοντας συνδέσει απευθείας καλώδιο στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, χωρίς να καταγράφεται η

καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ παράλληλα οι εννέα προέβαιναν και σε κλοπή νερού ύδρευσης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/ Παράλληλη Έδρα Αιγίου.