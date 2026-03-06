Αιγιαλεία: Χειροπέδες σε 11 άτομα για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού

Συνελήφθησαν χθες το πρωί
Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και της ΟΠΚΕ
Αιγιαλείας, έντεκα κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού
ύδρευσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, έπειτα από έλεγχους που διενεργήθηκαν, από αρμόδια συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, διαπιστώθηκε
ότι ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τις οικίες τους, έχοντας συνδέσει απευθείας καλώδιο στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, χωρίς να καταγράφεται η
καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ παράλληλα οι εννέα προέβαιναν και σε κλοπή νερού ύδρευσης.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/ Παράλληλη Έδρα Αιγίου.
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Κατάρ απειλεί να κλείσει τη στρόφιγγα – Σφυροκόπημα σε Βηρυτό και Τεχεράνη
Αίγιο - Άσκηση: Σεισμός με εγκλωβισμένους, κατάρρευση κτιρίου και πυρκαγιά
Πάτρα: Οδηγοί αποφεύγουν τα διόδια και γεμίζουν την Παλαιά Εθνική στα Καμίνια- «Τρέχουν με 90 χλμ. μπροστά από σπίτια και σχολείο»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr