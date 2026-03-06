Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να θέσει τέρμα στη ζωή του στην Εστία του Πανεπιστημίου

Μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική
Τέλος στη ζωή του προσπάθησε να βάλει νωρίτερα ένας νεαρός στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο 25χρονος φέρεται να έκοψε τις φλέβες του και λίγο αργότερα να επικοινώνησε ο ίδιος με το ΕΚΑΒ.
Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός διακομίστηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου στο Ρίο.
Για το θέμα ενημερώθηκε ο πρύτανης ο οποίος και επιβεβαίωσε στο thebest το περιστατικό, αναφέροντας ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
