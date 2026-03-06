Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να θέσει τέρμα στη ζωή του στην Εστία του Πανεπιστημίου

Τέλος στη ζωή του προσπάθησε να βάλει νωρίτερα ένας νεαρός στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο 25χρονος φέρεται να έκοψε τις φλέβες του και λίγο αργότερα να επικοινώνησε ο ίδιος με το ΕΚΑΒ.

Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός διακομίστηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου στο Ρίο.

Για το θέμα ενημερώθηκε ο πρύτανης ο οποίος και επιβεβαίωσε στο thebest το περιστατικό, αναφέροντας ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του περιστατικού.