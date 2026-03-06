Πάτρα: Στόχος η υγιής γήρανση για μυαλό και σώμα - Οι εξελίξεις και τα περιθώρια βελτίωσης - ΒΙΝΤΕΟ

Η Πάτρα φιλοξένησε το 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης στη Δυτική Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Αγορά Αργύρη και απευθύνεται σε πολίτες κάθε ηλικίας.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από το μέλλον της γήρανσης, προωθώντας την υγεία, τη συμμετοχή και την κοινωνική σύνδεση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Co2gether σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και σημαντικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας. Σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή σχολείων από τον Δήμο Πατρέων και τον Δήμο Ερυμάνθου, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ νέων και ηλικιωμένων. Παράλληλα συμμετείχαν ΚΑΠΗ της περιοχής, δομές φροντίδας ηλικιωμένων και κοινωνικοί οργανισμοί.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επιστημονικές συζητήσεις και βιωματικές δράσεις γύρω από την ολιστική υγεία, την αυτόνομη διαβίωση και τη χρήση της τεχνολογίας στη φροντίδα. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως μετρήσεις υγείας, τεστ μνήμης, προσομοίωση γήρατος, εικαστικές και φωτογραφικές εκθέσεις, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις με μουσική και χορό.

Το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, προωθώντας ένα νέο, ενεργό και δημιουργικό μοντέλο γήρανσης.