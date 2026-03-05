300.000 πρόστιμα για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα Ι.Χ.

Στην κοινοποίηση των προστίμων και των οφειλών για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2025 προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές πράξεις αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες οχημάτων που είχαν ήδη ενημερωθεί με ειδοποιητήρια το προηγούμενο διάστημα και παρ’ όλα αυτά δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης.

Ειδικότερα, αποστέλλονται συνολικά 297.561 πράξεις επιβολής προστίμου για ασφάλεια και οφειλής τελών κυκλοφορίας με το αντίστοιχο πρόστιμο, και συγκεκριμένα:

α) 125.051 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων 116.687 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 8.364 νομικά πρόσωπα

β) 172.510 κοινοποιήσεις οφειλής τελών κυκλοφορίας έτους 2025, εκ των οποίων 161.456 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 11.054 νομικά πρόσωπα.

Το συνολικό ποσό των προστίμων και των οφειλών ανέρχεται σε 109,5 εκατ. ευρώ. Ημερομηνία αναφοράς των διασταυρωτικών ελέγχων ήταν η 15η Δεκεμβρίου του 2025.

Η ενημέρωση των πολιτών και των νομικών προσώπων πραγματοποιείται με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αποστολή των ειδοποιητηρίων, μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) λαμβάνουν SMS και email από τη ΓΓΠΣΨΔ, ενώ οι υπόλοιποι email από την ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους παραπάνω τρόπους, η κοινοποίηση αποστέλλεται ως συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου.

Οι πράξεις προστίμων και οφειλών, καθώς και η αναλυτική εικόνα ανά όχημα, είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Ελεγχοι» είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr, με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Ελεγχοι», με δυνατότητα επισύναψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα με τον λόγο που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Για την περίπτωση που οι πολίτες ενημερώνονται μέσω συστημένης επιστολής, η προθεσμία είναι είκοσι εργάσιμες ημέρες.

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται είτε αυτοματοποιημένα, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων όπου αυτό είναι εφικτό, είτε από την αρμόδια ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ για υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, είτε από τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ για ανασφάλιστα οχήματα, όπου προβλέπεται έκδοση απόφασης. Ο πολίτης ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασής του εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, μέσω της εφαρμογής.

Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση που έχει εκδοθεί από τον φορέα εξέτασης της ένστασης. Οσοι είναι εγγεγραμμένοι στο emep.gov.gr ενημερώνονται και μέσω SMS ή email για την ολοκλήρωση της εξέτασης της ένστασης.