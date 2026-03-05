Λέρος: Καθημερινά έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα του - «Το '22 κινδύνεψε η ζωή του»

Καθημερινά έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα του ο 18χρονος, που τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του στη Λέρο.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία σε κατάσταση ήρεμης ψυχικής διάθεσης, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Ο νεαρός επανέλαβε στην απολογία του ότι, δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του και περιέγραψε λεπτομερώς τη διαμάχη που προηγήθηκε της τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η μητέρα του νεαρού φέρεται να είπε στους αστυνομικούς τα εξής: «Έχω τρία παιδιά, τον 18χρονο και δύο ακόμη ηλικίας 5 και 10 ετών. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ δύσκολες μέσα στο σπίτι. Για πολλά χρόνια υπήρχαν εντάσεις. Συνεχείς καυγάδες, λεκτικές επιθέσεις και υποτιμήσεις από τον σύζυγό μου προς τον μεγαλύτερο γιο μας ακόμη και για ασήμαντες αφορμές».

«Πολλές φορές ο γιος μας έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα του, ήταν κάτι που συνέβαινε καθημερινά. Υποχρέωνε τον μεγάλο μας γιο από τα επτά του χρόνια να εργάζεται μαζί του. Το 2022 όταν ο γιος μου ήταν 12 ετών έγινε μεγάλος καυγάς. Ο σύζυγός μου τον χτύπησε πολύ, κινδύνεψε η ζωή του παιδιού. Τότε τον κατήγγειλα στο Χαμόγελο του Παιδιού και την αστυνομία. Συνέλαβαν τον σύζυγό μου αλλά λίγο αργότερα, ο Εισαγγελέας τον άφησε ελεύθερο. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ήταν άλλος άνθρωπος. Από το 2022 στο σπίτι ήταν ένας άγιος», φέρεται να είπε.