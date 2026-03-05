Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για το νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ, μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Το πρόγραμμα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και συνδυάζει δωρεάν εξ αποστάσεως κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα που φτάνει τα 750 ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στον δεύτερο κύκλο αναβάθμισης δεξιοτήτων και έχει συνολικό προϋπολογισμό 174 εκατ. ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται το voucher 750 ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί)

Άνω των 18 ετών (χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας)

Απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου (ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν:

Δημόσιοι υπάλληλοι

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Aυτοαπασχολούμενοι

Όσοι έχουν συμμετάσχει από το 2022 έως σήμερα σε αντίστοιχο πρόγραμμα ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων της ίδιας δράσης.

Πώς θα πάρετε τα 750 ευρώ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Κατάρτιση 150 ωρών

Πλήρως εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση)

Παρακολούθηση εκτός ωραρίου εργασίας

Υποχρεωτική συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης

Το εκπαιδευτικό επίδομα αντιστοιχεί σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, δηλαδή έως 750 ευρώ συνολικά.

Η πληρωμή γίνεται μετά:

Την ολοκλήρωση του προγράμματος

Τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, η πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί άμεσα μέσω του voucher.gov.gr.

Οι αιτήσεις θα γίνονται με κωδικούς Taxisnet και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να προετοιμαστούν εγκαίρως, καθώς στους προηγούμενους κύκλους οι θέσεις καλύφθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε ποιους τομείς αφορά η κατάρτιση

Το πρόγραμμα εστιάζει σε σύγχρονους τομείς υψηλής ζήτησης:

Ψηφιακές δεξιότητες

Πράσινη οικονομία

Οικονομικός εγγραμματισμός

Μετά την ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες αποκτούν αναγνωρισμένη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων.

Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι μπορούν να πάρουν το voucher 750 ευρώ;

Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών που πληρούν τα εκπαιδευτικά κριτήρια.

Πότε πληρώνονται τα 750 ευρώ;

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση;

Ναι, η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη για να καταβληθεί το επίδομα.

