Το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε τον πύραυλο προς την Τουρκία

Άγνωστος παραμένει ο στόχος του βαλλιστικού πυραύλου που εξουδετερώθηκε την Τετάρτη από το ΝΑΤΟ, στον εναέριο χώρο της Τουρκίας καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα πως ο πύραυλος δεν είχε στόχο τουρκικά εδάφη.

Στην ανακοίνωσή τους διευκρίνισαν πως το Ιράν σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας, χωρίς όμως να αναφέρει το που στόχευε ο πύραυλος.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν σέβονται την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας και δεν εκτόξευσαν κανέναν πύραυλο εναντίον της», ανέφεραν συγκεκριμένα.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν στο τουρκικό έδαφος αφού πέρασε τη Συρία και το Ιράκ καταρρίφθηκε από συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του NATO πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.