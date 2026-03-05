Προκήρυξε 24ωρη απεργία η ΠΝΟ - Δένουν κάβους σήμερα τα πλοία λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Η απεργία καλύπτει όλες τις κατηγορίες πλοίων σε πανελλαδικό επίπεδο
Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την Πέμπτη 5 Μαρτίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), σε έκτακτη συνεδρίαση.
Η κινητοποίηση έχει στόχο την άμεση προστασία των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή λόγω των σοβαρών εξελίξεων στην περιοχή.
Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί στις 24:00, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Η ΠΝΟ χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
