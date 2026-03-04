Πάτρα: Παραιτήθηκε ο Φώτης Μπάρλος από την Ελεγκτική Επιτροπή του Εμπορικού Συλλόγου

Παραιτήθηκε ο Φώτης Μπάρλος από την Ελεγκτική Επιτροπή του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, μια εξέλιξη που γνωστοποίησε ο ίδιος.

Σε ανάρτησή στο στο facebook αναφέρει:

"Σημερα,04/03/2026,υπεβαλα την παραιτηση μου με αρ.πρωτ. 4549, απο εκλεγμενο μελος της Ελεγκτικης Επιτροπης του Εμπορικου Συλλογου Πατρας.

Μπορουν αμεσα τα αρμοδια οργανα να κινησουν τις διαδικασιες αντικαταστασης μου ως μελος της Ελεγκτικης Επιτροπης.

Πλεον,ουδεμια ιδιοτητα εχω,καμια σχεση,επαφη,ευθυνη και δραση με τα τεκταινομενα του Εμπορικου Συλλογου οσο και της Ελεγκτικης Επιτροπης του Συλλογου".