Πάτρα: Παραιτήθηκε ο Φώτης Μπάρλος από την Ελεγκτική Επιτροπή του Εμπορικού Συλλόγου

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο ίδιος
Παραιτήθηκε ο Φώτης Μπάρλος από την Ελεγκτική Επιτροπή του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, μια εξέλιξη που γνωστοποίησε ο ίδιος.
Σε ανάρτησή στο στο facebook αναφέρει:
"Σημερα,04/03/2026,υπεβαλα την παραιτηση μου με αρ.πρωτ. 4549, απο εκλεγμενο μελος της Ελεγκτικης Επιτροπης του Εμπορικου Συλλογου Πατρας.
Μπορουν αμεσα τα αρμοδια οργανα να κινησουν τις διαδικασιες αντικαταστασης μου ως μελος της Ελεγκτικης Επιτροπης.
Πλεον,ουδεμια ιδιοτητα εχω,καμια σχεση,επαφη,ευθυνη και δραση με τα τεκταινομενα του Εμπορικου Συλλογου οσο και της Ελεγκτικης Επιτροπης του Συλλογου".
Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε «δεκάδες» στόχους στο Ιράν - Πολλοί νεκροί στον Λίβανο από ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Έκλεβαν μοτοσικλέτες σε Πάτρα και Αίγιο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr