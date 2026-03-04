Εφ όλης της ύλης Aντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή

Εφ’ όλης της ύλης αντιπαράθεση είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο σχετικά με την επιστολική ψήφο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ήταν αναμενόμενο, σημαντικό τμήμα της συζήτησης επικεντρώθηκε και στις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η αποστολή μας είναι αμυντική και ειρηνική», υποστήριξε ο πρωθυπουργός, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τονίζει ότι, «δεν θα πρέπει να ξεκινάει καμιά πολεμική επιχείρηση από τις βάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα».

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας λόγο για «πολεμικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και μεγάλης έντασης τα οποία προκαλούν ταυτόχρονα απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την εκτίμηση ότι ο χάρτης των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών διαρκώς μεταβάλλεται κι ότι η μόνη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα».

Μιλώντας για τη θέση της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι, «σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο τοπίο, υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Είναι μια θέση εξάλλου την οποία διατυπώσαμε αμέσως και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενώ επίσης η επόμενη μέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση αυτού του λαού ο οποίος καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα με τον απόλυτο έλεγχο και του πυρηνικού αλλά και του βαλλιστικού του προγράμματος ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί μία διαρκή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ειρήνη».

«Από την πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα», είπε ο πρωθυπουργός που ζήτησε από τους πολίτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στις χώρες του Κόλπου να δείξουν υπομονή και κατανόηση και να φροντίσουν πρώτα και πάνω απ' όλα για την προσωπική τους ασφάλεια. «Η προσοχή μας βέβαια ταυτόχρονα στρέφεται και στην Κύπρο», τόνισε «που αποτελεί τον βραχίονα του ελληνισμού και δυστυχώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά από την Ελλάδα στην εμπόλεμη ζώνη».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι ύστερα από επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρρά» και τέσσερα αεροσκάφη F16 viper. «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», τόνισε. «Και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο τη διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και μ' έναν στόχο μόνο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Αυτό έχει και την ξεχωριστή του σημασία διότι καταδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε την ενδυνάμωση της χώρας μας και ειδικά των ενόπλων δυνάμεών μας τα τελευταία χρόνια αλλά και τη διπλωματική μας εμβέλεια», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπογράμμισε ότι υπάρχει σχεδιασμός και η φρούρηση προφανώς είναι αυξημένη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές αναφορές πρέπει να είναι λιτές και με βάση αυτόν το σχεδιασμό σενάρια εξετάζει και το υπουργείο Μετανάστευσης, «καθώς ξέρουμε καλά ότι τις συρράξεις τις ακολουθούν πάντα και μετακινήσεις πληθυσμών, ροές αμάχων δηλαδή μέσω όμορων χωρών προς την ασφαλέστερη Δύση». Πάντως, «κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι ορατό» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των ομογενών μας στα κοινά γίνεται ένας πανίσχυρος κρίκοςπου χαλυβδώνει τους δεσμούς μας με τον ελληνισμό απανταχού της γης. Κάνοντας την πατρίδα μας πιο δυνατή και την πορεία μας σε ένα αβέβαιο περιβάλλον πιο σίγουρη και πιο αισιόδοξη», είπε ο πρωθυπουργός σχετικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που υπερβαίνει τα στενά όρια των εκλογικών κύκλων και απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα, αναφέρθηκε στις δύο «κομβικές αλλαγές» που εισάγονται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. η πρώτη είναι η δυνατότητα όλων όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν επιστολικά όχι μόνο στις ευρωεκλογές αλλά και στις εθνικές κάλπες. Και η δεύτερη αφορά την εκπροσώπησή τους στη Βουλή, όχι πλέον με τον γενικό και απρόσωπο τρόπο μέσω της λίστας Επικρατείας αλλά με τον καθορισμό μιας ειδικής τριεδρικής περιφέρειας μόνο γι' αυτούς.