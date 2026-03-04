Εφ όλης της ύλης Aντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο σχετικά με την επιστολική ψήφο
Εφ’ όλης της ύλης αντιπαράθεση είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο σχετικά με την επιστολική ψήφο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ήταν αναμενόμενο, σημαντικό τμήμα της συζήτησης επικεντρώθηκε και στις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Η αποστολή μας είναι αμυντική και ειρηνική», υποστήριξε ο πρωθυπουργός, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τονίζει ότι, «δεν θα πρέπει να ξεκινάει καμιά πολεμική επιχείρηση από τις βάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα».
Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας λόγο για «πολεμικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και μεγάλης έντασης τα οποία προκαλούν ταυτόχρονα απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την εκτίμηση ότι ο χάρτης των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών διαρκώς μεταβάλλεται κι ότι η μόνη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα».
Μιλώντας για τη θέση της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι, «σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο τοπίο, υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Είναι μια θέση εξάλλου την οποία διατυπώσαμε αμέσως και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενώ επίσης η επόμενη μέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση αυτού του λαού ο οποίος καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα με τον απόλυτο έλεγχο και του πυρηνικού αλλά και του βαλλιστικού του προγράμματος ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί μία διαρκή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ειρήνη».
«Από την πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα», είπε ο πρωθυπουργός που ζήτησε από τους πολίτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στις χώρες του Κόλπου να δείξουν υπομονή και κατανόηση και να φροντίσουν πρώτα και πάνω απ' όλα για την προσωπική τους ασφάλεια. «Η προσοχή μας βέβαια ταυτόχρονα στρέφεται και στην Κύπρο», τόνισε «που αποτελεί τον βραχίονα του ελληνισμού και δυστυχώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά από την Ελλάδα στην εμπόλεμη ζώνη».
Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι ύστερα από επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρρά» και τέσσερα αεροσκάφη F16 viper. «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», τόνισε. «Και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο τη διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και μ' έναν στόχο μόνο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Αυτό έχει και την ξεχωριστή του σημασία διότι καταδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε την ενδυνάμωση της χώρας μας και ειδικά των ενόπλων δυνάμεών μας τα τελευταία χρόνια αλλά και τη διπλωματική μας εμβέλεια», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Υπογράμμισε ότι υπάρχει σχεδιασμός και η φρούρηση προφανώς είναι αυξημένη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές αναφορές πρέπει να είναι λιτές και με βάση αυτόν το σχεδιασμό σενάρια εξετάζει και το υπουργείο Μετανάστευσης, «καθώς ξέρουμε καλά ότι τις συρράξεις τις ακολουθούν πάντα και μετακινήσεις πληθυσμών, ροές αμάχων δηλαδή μέσω όμορων χωρών προς την ασφαλέστερη Δύση». Πάντως, «κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι ορατό» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
«Σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των ομογενών μας στα κοινά γίνεται ένας πανίσχυρος κρίκοςπου χαλυβδώνει τους δεσμούς μας με τον ελληνισμό απανταχού της γης. Κάνοντας την πατρίδα μας πιο δυνατή και την πορεία μας σε ένα αβέβαιο περιβάλλον πιο σίγουρη και πιο αισιόδοξη», είπε ο πρωθυπουργός σχετικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.
Κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που υπερβαίνει τα στενά όρια των εκλογικών κύκλων και απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα, αναφέρθηκε στις δύο «κομβικές αλλαγές» που εισάγονται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. η πρώτη είναι η δυνατότητα όλων όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν επιστολικά όχι μόνο στις ευρωεκλογές αλλά και στις εθνικές κάλπες. Και η δεύτερη αφορά την εκπροσώπησή τους στη Βουλή, όχι πλέον με τον γενικό και απρόσωπο τρόπο μέσω της λίστας Επικρατείας αλλά με τον καθορισμό μιας ειδικής τριεδρικής περιφέρειας μόνο γι' αυτούς.
«Να το πείτε και στους υπουργούς σας μιλούν λες και είναι εκπρόσωποι του Νετανιάχου»
Παίρνοντας τον λόγο, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση του ΠΑΣΟΚ για όποια πιθανή εμπλοκή της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πως, η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Αν. Μεσόγειο θα πρέπει να έχει «αποκλειστικά αμυντικό» χαρακτήρα και στόχο την προστασία του ελληνισμού, «και ειδικότερα του κυπριακού ελληνισμού που βρίσκεται πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη». «Καμία πολεμική επιχείρηση δεν πρέπει να εκκινεί από βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα», υπογράμμισε. Αναφερόμενος στο Ιράν και τον «αποσταθεροποιητικό» ρόλο που διαχρονικά έχει διαδραματίσει στην περιοχή το αυταρχικό καθεστώς της χώρας, σημείωσε πως, οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, χωρίς την έγκριση του ΟΗΕ, συνιστά «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Ο Νίκος Ανδρουλάκης συμφώνησε με τη φράση του πρωθυπουργού ότι, ενδεχόμενος γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα έχει νικητές ούτε ηττημένους». Απευθυνόμενος, όμως, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε: «να το πείτε και στους υπουργούς σας που πανηγυρίζουν και επιλέγουν να μιλούν λες και είναι εκπρόσωποι του Νετανιάχου».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως, το κόμμα του, στηρίζει ανεπιφύλακτα την επιστολική ψήφο για τους απόδημους Έλληνες, ωστόσο σημείωσε πως διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά τη δημιουργία της τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδήμων, που ορίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Ο ίδιος πρότεινε την άμεση εφαρμογή της επιστολικής ψήφου με τη διατήρηση του ισχύοντος συστήματος εκλογής μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας και την επανεξέταση της ξεχωριστής εκλογικής περιφέρειας, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. «Ας μην παίζουμε μικροπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των αποδήμων», σημείωσε.
Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στη δίκη των υποκλοπών και την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων για τις παράνομες παρακολουθήσεις. «Την προηγούμενη Παρασκευή, μία μέρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου, δε βρήκατε μία λέξη να πείτε για την καταδίκη των τεσσάρων προσώπων. Τι κάνατε; Χρήση του δικαιώματος της σιωπής; Το μόνο που βρήκατε να μας πείτε μέσα σε αυτό τον ορυμαγδό πληροφορίων είναι ότι καθυστερήσαμε να καταθέσουμε στη Βουλή το αίτημα για τη διεξαγωγή προ ημερησίας; Για να μην έχετε αγωνία σας ενημερώνω ότι το αίτημα κατατίθεται σε λίγο, ώστε να έχετε όλο τον χρόνο να το μελετήσετε, να έρθετε προετοιμασμένος και να μας αποδείξετε ότι δεν ήσασταν εσείς ο ίδιος προσωπικά πίσω από τις παρακολουθήσεις». «Σήμερα δεν κατατίθεται ως δώρο η πρόταση μας επειδή έχετε γενέθλια, αλλά επειδή περιμέναμε την απόφαση του δικαστηρίου», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχόμενος στον πρωθυπουργό, που έχει τα γενέθλια του σήμερα, «χρόνια σας πολλά κ. Μητσοτάκη, να είστε καλά».
Η επίθεση σε Κουτσούμπα και οι «πατριώτες της φακής»
Στη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός σημείωσε, μεταξύ άλλων: «δεν μπορώ να μην σχολιάσω και διάφορες φωνές από κόμματα και στελέχη που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι πρώτοι υπέρμαχοι της ανάγκης η χώρα πάντα να επιστρατεύει την εθνική της ισχύ για να υπερασπίζεται τη δικιά της κυριαρχία. Διαπίστωσα μια αμηχανία και μια σχετική αφωνία για την πρωτοβουλία αυτή της ελληνικής κυβέρνησης». Μάλιστα σημείωσε δηκτικά «ξέρετε κάποτε είχα χαρακτηρίσει όλους αυτούς πατριώτες της φακής. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές όταν χρησιμοποίησα αυτό τον όρο».
Κατά τη δευτερολογία του, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να «επιτεθεί», τόσο στον Δημήτρη Κουτσούμπα, όσο και στα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ.
Ο πρωθυπουργός σχολίασε, απευθυνόμενος στον Γ.Γ. του ΚΚΕ που μόλις είχε ολοκληρώσει την ομιλία του πως, «θα περίμενα μεγαλύτερη υπευθυνότητα, όταν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα συνδράμει την Κύπρο σε μια πολύ δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία» ενώ υποστήριξε πως, η Ελλάδα, στηρίζει αμυντικά την Κύπρο και όχι τις βάσεις στο νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέχεια, εξαπέλυσε «πυρά» προς τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ, τα οποία και κατηγόρησε για «αμηχανία» και «αφωνία» απέναντι στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης. . «Είχα μιλήσει για πατριώτες της φακής. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές», υπογράμμισε.
Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «θετική» την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την επιστολική ψήφο των απόδημων. «Θα φτάσουμε τους 200 βουλευτές», εκτίμησε (σ.σ. απαραίτητος αριθμός για να ψηφιστεί η διάταξη). Μιλώντας για την τριεδρική περιφέρεια απόδημων, την οποία η αντιπολίτευση έχει ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσει, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για χειρονομία «καλής θέλησης», «να κατατμήσουμε τον κόσμο σε τρεις μονοεδρικες περιφέρειες». «Μία για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μία για τη Βόρεια και Νότια Αμερική και μία για την Ωκεανία και την λοιπή Ασία. Αλλά σας το προτείναμε ήδη και διαφωνείτε, επειδή λέτε πως θα ευνοηθεί η ΝΔ. Αυτό δεν είναι στοιχείο υποκρισίας;», ρώτησε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Κατά τη δευτερολογία του αναφέρθηκε ακόμα και στην καταδικαστική απόφαση του Εφετείου για την Χρυσή Αυγή, ισχυριζόμενος ότι, αυτή, ήρθε μετά από σχετικές πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τόνισε πως είναι επιτακτική ανάγκη η «τραυματική» κοινοβουλευτική περίοδος να αφεθεί στο παρελθόν.
Η απάντηση Ανδρουλάκη
Να γίνουν οι εκλογές επιστολικά, να έχουμε τα στοιχεία της συμμετοχής και με βάση τα πραγματικά στοιχεία της συμμετοχής, να έρθει η Βουλή των Ελλήνων με την επόμενη κυβέρνηση και να νομοθετήσει πώς θα γίνει η εκλογική διαδικασία. Έως τότε, θα υπάρχει η επιλογή του Επικρατείας, όπου το κάθε κόμμα θα έχει την ευθύνη του τι συμβολίζει γι’ αυτό η ομογένεια», ήταν η απάντηση Ανδρουλάκη στην πρόταση του πρωθυπουργού.
