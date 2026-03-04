Μητσοτάκης: Η Ελλάδα παρούσα όπου την καλεί το εθνικό καθήκον

Με μία αναφορά σε όσα δραματικά εξελίσσονται στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην περιοχή μας θέλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να ξεκινήσει την ομιλία του κατά τη συζήτηση στη Βουλή επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

«Είναι πολεμικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και μεγάλης έντασης τα οποία προκαλούν ταυτόχρονα απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την εκτίμηση ότι ο χάρτης των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών διαρκώς μεταβάλλεται κι ότι η μόνη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο τοπίο η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής. «Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Είναι μια θέση εξάλλου την οποία διατυπώσαμε αμέσως και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενώ επίσης η επόμενη μέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση αυτού του λαού ο οποίος καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα με τον απόλυτο έλεγχο και του πυρηνικού αλλά και του βαλλιστικού του προγράμματος ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί μία διαρκή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ειρήνη».

Πρόσθεσε ότι «από την πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα». Ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων στο υπουργείο Εξωτερικών, εγκαταστάθηκαν πολλαπλές γραμμές επικοινωνίας σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη, δημιουργήθηκαν πλατφόρμες σε όλα τα κράτη για δηλώσεις επαναπατρισμού και υπάρχει κι ένα ειδικό σχέδιο μόλις μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων και ανοίξουν οι εναέριοι χώροι να υπάρχει οργανωμένη επιστροφή όσων το επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους πολίτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στις χώρες του Κόλπου να δείξουν υπομονή και κατανόηση και να φροντίσουν πρώτα και πάνω απ' όλα για την προσωπική τους ασφάλεια και να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει το συντομότερο δυνατό, όταν αυτό καταστεί εφικτό όσοι το επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα μας.

«Η προσοχή μας βέβαια ταυτόχρονα στρέφεται και στην Κύπρο», τόνισε «που αποτελεί τον βραχίονα του ελληνισμού και δυστυχώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά από την Ελλάδα στην εμπόλεμη ζώνη».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι ύστερα από επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρρά» και τέσσερα αεροσκάφη F16 viper. «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», τόνισε. «Και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο τη διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και μ' έναν στόχο μόνο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Αυτό έχει και την ξεχωριστή του σημασία διότι καταδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε την ενδυνάμωση της χώρας μας και ειδικά των ενόπλων δυνάμεών μας τα τελευταία χρόνια αλλά και τη διπλωματική μας εμβέλεια», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπογράμμισε ότι υπάρχει σχεδιασμός και η φρούρηση προφανώς είναι αυξημένη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές αναφορές πρέπει να είναι λιτές και με βάση αυτόν το σχεδιασμό σενάρια εξετάζει και το υπουργείο Μετανάστευσης, «καθώς ξέρουμε καλά ότι τις συρράξεις τις ακολουθούν πάντα και μετακινήσεις πληθυσμών, ροές αμάχων δηλαδή μέσω όμορων χωρών προς την ασφαλέστερη Δύση». «Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι ορατό» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Προφανώς όλες αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν και τη διεθνή οικονομία, τα ευρωπαϊκά ομόλογα, τις τιμές ενέργειας, γι' αυτό και τα αρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα εφόσον χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους και ήδη εξετάζουμε προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες. Όμως άλλο οι λελογισμένες αυξήσεις -από την αύξηση των τιμών της πρώτης ύλης- και άλλο η αχαλίνωτη κερδοσκοπία, γι' αυτό κι αν απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων» πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την εισαγωγική αυτή παρέμβασή του με την παρατήρηση ότι όπως έχει πει «στα αχαρτογράφητα νερά αυτών των νέων διεθνών ανακατατάξεων, η εσωτερική σταθερότητα της χώρας γίνεται ακόμα περισσότερο προϋπόθεση ασφάλειας αλλά και προόδου. Καλώντας όλους μας σε αυτή την αίθουσα να αντιληφθούμε ότι είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν επιτέλους μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά και η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τώρα τη θέση της σε μία ευρύτερη οπτική και η συναίνεση που ενώνει να επικρατήσει έναντι των συνθημάτων που διχάζουν».

«Και ας τα σκεφτούν όλα αυτά και οι επαγγελματίες ανησυχούντες πότε για την υπεύθυνη θέση της χώρας, πότε και για το διεθνές δίκαιο και ας αντιληφθούν επιτέλους ότι η εξωτερική και η αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά ασκείται με εθνικά κριτήρια. Ναι, το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να επιστρατεύεται για να δικαιολογεί κρεμάλες δικτατορικών καθεστώτων, ούτε όμως να ακούγονται και θέσεις που ενισχύουν μια γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή -το γνωρίζουμε καλά από την ιστορία μας- δεν παράγει νικητές, παράγει μόνο αστάθεια, ανθρωπιστικές κρίσεις και αλυσιδωτές συνέπειες οι οποίες φθάνουν μέχρι την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο ασφαλώς δεν το θέλουμε», τόνισε.

Αναφέρθηκε στις επαφές που είχε, τονίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης στον δρόμο της διπλωματίας, ενώ θέλησε να επιστήσει την προσοχή και για την κατάσταση στο Νότιο Λίβανο.

«Είναι λογικό το Ισραήλ να επιχειρήσει να αντιδράσει σε απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκε από τη Χεζμπολά, εξίσου όμως αδικαιολόγητη θα ήταν σήμερα μία εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση, η οποία ουσιαστικά θα οδηγούσε σε μία ανάφλεξη ενός ακόμα μετώπου στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη Χεζμπολά, δίνοντάς τη πρόσθετα επιχειρήματα. Και μ' αυτόν τον τρόπο επιχειρεί και η χώρα μας να παίξει έναν ρόλο ευρύτερης σταθερότητας ώστε εκτός από το κύριο μέτωπο το οποίο αφορά το Ιράν να μην ανοίξει ακόμα ένα μέτωπο, το οποίο θα είναι ακόμα πιο κοντά στην ελληνική και την κυπριακή επικράτεια».