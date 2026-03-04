Εφετείο- Χρυσή Αυγή: Ενοχοι Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και οι υπόλοιποι 40 κατηγορούμενοι

Παράλληλα έκρινε ενόχους και τους υπολοίπους 24 κατηγορούμενους ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Κατά περίπτωση κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ομόφωνα επανεπιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση κρίνοντας ενόχους τον Νίκο Μιχαλολιάκο και τους υπολοίπους κατηγορούμενους πρώην βουλευτές του κόμματος για συγκρότηση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κατά περίπτωση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Τελεσίδικα η Δικαιοσύνη απεφάνθη ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ακολούθησε τη σχετική εισαγγελική πρόταση και την πρωτόδικη απόφαση του 2020, διατηρώντας παράλληλα τα ελαφρυντικά που ήδη έχουν αναγνωριστεί στους κατηγορούμενους.

Την απόφαση άκουσαν με συγκίνηση συγγενείς, φίλοι, μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων κ.α.

Από τους κατηγορούμενους πρώην βουλευτές έδωσαν το «παρών» στο δικαστήριο ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Γιάννης Λαγός.

Αναλυτικά η απόφαση της Δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή

Εγκληματική οργάνωση

Για Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολίακος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Ένοχοι για ένταξη κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές (Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.

Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος και ο πυρηνάρχης Νίκαιας.



Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Ένοχος όπως και πρωτοδίκως για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα κρίθηκε ο Γιώργος Ρούπακιας. Την ενοχή του αποφάσισε το δικαστήριο και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ έχουν παραγραφεί τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, της οπλοφορίας και οπλοχρησίας, για τα οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Για συνεργεία στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι 15 κατηγορούμενοι.

Επίθεση στους αλιεργάτες

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας οι 5 κατηγορούμενοι.

Η διαδικασία συνεχίζεται με αιτήματα της υπεράσπισης για την αναγνώριση και άλλων ελαφρυντικών.