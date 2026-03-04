Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ, πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδοσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Βασίλη Δανιήλ. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και την Εθνική Ελλάδας υπήρξε μια εμβληματική μορφή του αθλήματος.

Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα (04/03/2026) στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα, την πόλη όπου γεννήθηκε και έκανε τα πρώτα του βήματα.

Οι περισσότεροι θα θυμούνται τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και προπονητή από το πέρασμά του από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Δανιήλ

Ο Βασίλης Δανιήλ γεννήθηκε στην Καβάλα το 1938. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τον Ηρακλή Καβάλας και αγωνίστηκε μέχρι το 1964, όταν ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση.

Ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή σε ηλικία 34 ετών, αναλαμβάνοντας τη Νίκη Βόλου. Στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Α.Ο. Πάτραι, Α.Ο. Ξάνθη, Δήμητρας Τρικάλων και Πτολεμαίου Πτολεμαΐδας.

Το 1979 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Καβάλας στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1982. Κατόπιν εργάστηκε στην Καστοριά (1982-1983) και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς (1984-1986 και 1992).

Το μεγάλο άλμα στην καριέρα του έγινε το 1986, όταν ανέλαβε για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό, τον οποίο τον οδήγησε στα προημιτελικά του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1987-88 αποκλείοντας, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη Γιουβέντους.

Στον Παναθηναϊκό κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών προπονητή με 106 νίκες σε 161 αγώνες, οι οποίες σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992 και 1997-1999). Με τους «πράσινους» κατέκτησε το πρωτάθλημα την περίοδο 1990-91, αλλά και το κύπελλο της ίδιας περιόδου, πραγματοποιώντας το «νταμπλ».

Εργάστηκε ακόμα σε Ξάνθη, Ολυμπιακό Βόλου, Λάρισα και Πανηλειακό. Το 2010 επέστρεψε στην Ξάνθη σε διοικητικό πόστο και συνέχισε ως τεχνικός διευθυντής των τμημάτων υποδομής του συλλόγου.

Το πέρασμά του από την Εθνική Ελλάδας

Τη διετία 1999-2001 ο Βασίλης Δανιήλ ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ελλάδας. Το ντεμπούτο του στον γαλανόλευκο πάγκο πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 1999, όταν αντικατέστησε τον Άνχελ Ιορντανέσκου που είχε αποχωρήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, στον εκτός έδρας αγώνα εναντίον της Λετονίας (0-0), για τα προκριματικά του Euro 2000.

Σε 30 αγώνες είχε απολογισμό 14 νίκες, 8 ισοπαλίες και 8 ήττες (τέρματα 46-34), ενώ το διαδέχθηκε ο Ότο Ρεχάγκελ.