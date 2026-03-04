Αχαΐα: Αύριο η κηδεία του 19χρονου Γεωργίου Γαλάνη στο Χαϊκάλι

Θλίψη στην τοπική κοινωνία για τον πρόωρο χαμό του νεαρού που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ρίου
Αύριο, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, στις 11 το πρωί, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του 19χρονου Γεωργίου Παν. Γαλάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Χαϊκάλι.
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον ναό από τις 10 π.μ., προκειμένου συγγενείς και φίλοι να του απευθύνουν το τελευταίο «αντίο».
Η είδηση του θανάτου του νεαρού προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Ο Γεώργιος Γαλάνης, ο οποίος είχε φοιτήσει στο ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.
Η οικογένειά του, που κατοικεί στο Χαϊκάλι, βιώνει βαρύ πένθος. Απαρηγόρητοι είναι οι γονείς του, Παναγιώτης και Γεωργία, τα αδέλφια του Ελένη και Σπυρίδων, καθώς και οι παππούδες του, Ελένη χήρα Γεωργίου Γαλάνη και Βασίλειος και Νικολίτσα Αστεριώτη.
