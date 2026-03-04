Στα Καλάβρυτα ο Πρέσβης του Μεξικού

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο είχε το απόγευμα της Τρίτης στο Δημαρχείο Καλαβρύτων ο Πρέσβης του Μεξικό στην Ελλάδα Αλεχάντρο Γκαρσία Μορένο Ελιζόντο καθώς και στελέχη της Μεξικανικής Πρεσβείας.

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Καλαβρύτων, τον Μάρτιο του 2025, αδελφοποιήθηκε με τον Δήμο της πόλης Ντολόρες Ιδάλγο της Πολιτείας Γουαναχουάτο του Μεξικού και στο πλαίσιο αυτής της αδελφοποίησης αλλά και της γενικότερης συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα Καλάβρυτα και την Πρεσβεία του Μεξικού, στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η προοπτική ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων μέσα στο 2026 στα πεδία του Πολιτισμού και της Ιστορικής Μνήμης.

Τον Πρέσβη του Μεξικού στα Καλάβρυτα συνόδευαν η Υπεύθυνη Πολιτισμού και Εκπαίδευσης της Πρεσβείας Αγγελική Ψαράκη και ο Γραμματέας του Πρέσβη Χαράλαμπος Διαμαντόπουλος.

«Είναι πάντα ιδιαίτερη η χαρά να υποδεχόμαστε στα Καλάβρυτα τον Πρέσβη κ. Αλεχάντρο Γκαρσία Μορένο, έναν διπλωμάτη πρώτης γραμμής που είναι φίλος της περιοχής μας, βαθύς γνώστης της Ιστορίας μας και λάτρης του ελληνικού Πολιτισμού. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση ν’ ανακοινώσουμε συγκεκριμένες και από κοινού δράσεις για την εμβάθυνση των σχέσεων μας και την ανάδειξη των κοινών ιστορικών παραλληλισμών και πολιτιστικών γνωρισμάτων που συνδέουν τα Καλάβρυτα και το Μεξικό», ανέφερε σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Όπως είναι γνωστό τα Καλάβρυτα και η ιστορική πόλη του Μεξικού Ντολόρες Ιδάλγο συνδέονται με ταυτόσημες ιστορικές διαδρομές και σημαίνοντα ρόλο στην κήρυξη της ανεξαρτησίας των δυο χώρων. Και αυτό γιατί, στο Μεξικό, στην Ντολόρες Ιντάλγο το 1810 ο ιερέας Μιγκέλ Ιντάλγο χτυπώντας την καμπάνα στον Ιερό Ναό της πόλης έδωσε συμβολικά το έναυσμα του Αγώνα της Ανεξαρτησίας κατά της ισπανικής Κατοχής.

Ο ιερέας υπήρξε ηρωική μορφή με δεσπόζουσα θέση στη Μεξικανική Ιστορία. Το Μεξικό τελικά κατάφερε το 1821 να πετύχει την Ανεξαρτησία του. Την ίδια χρονιά -205 χρόνια πριν- ένας άλλος εθνεγέρτης ιεράρχης, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ύψωνε στην Αγία Λαύρα το Λάβαρο του Αγώνα της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Δίνοντας το σύνθημα της Επανάστασης και της Απελευθέρωσης μετά από 400 χρόνια υποδούλωσης.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ντολόρες Ιντάλγο βρίσκεται στα βόρεια και κεντρικά της χώρας του Μεξικού και έχει πληθυσμό -στην απογραφή του 2010- κοντά 150.000 κατοίκους. Η δε έδρα του Δήμου έχει πληθυσμό 59.000 κατοίκων.