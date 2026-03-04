Θλίψη για τον 25χρονο Αλέξη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Το ξημέρωμα της Τρίτης (3/3) στην άσφαλτο της λεωφόρου Ποσειδώνος γράφτηκε μια ακόμα τραγωδία.

Η ζωή του 25χρονου Αλέξη κόπηκε απότομα βυθίζοντας στο πένθος την κοινωνία της Φυλής.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Ο Αλέξης είχε φύγει από το σπίτι του σύμφωνα με πληροφορίες για μια βόλτα με τους φίλους του. Σταματημένος στο κόκκινο φανάρι μαζί με τέσσερα ακόμη οχήματα περίμενε υπομονετικά να συνεχίσει τη διαδρομή του.

Μέχρι που ένα αυτοκίνητο οδηγούμενο από έναν 23χρονο και σύμφωνα με τις Αρχές ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ , έπεσε με ταχύτητα πάνω στα σταματημένα οχήματα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή.

Το αυτοκίνητο του Αλέξη μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών παρασύροντας κι άλλα οχήματα και προκαλώντας καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων.

Ο 25χρονος Αλέξης σκοτώθηκε ακαριαία. Δίπλα του , σύμφωνα με πληροφορίες ο συνομήλικος φίλος του τραυματίστηκε όπως και ένα ακόμα άτομο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Ο 23χρονος οδηγός συνελήφθη αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση